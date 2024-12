Sport e cinema: c'è anche la cuneese 011Films nella produzione del documentario sul campione del mondo di pesi massimi Usyk

La casa di produzione italiana 011films ha unito le forze con la prolifica società di produzione di documentari inglese Ventureland - lo studio che ha realizzato il sensazionale “Beckham”, vincitore di un Emmy e di un PGA, e il film “Bobi Wine: The People's President” - per produrre il racconto della vita del campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk. Il film è diretto da Pablo Benedetti, che è anche produttore insieme a Davide Sordella (011films) e John Battsek (Ventureland).

Grazie all'accesso illimitato alla vita di Usyk negli ultimi cinque anni, sia dentro che fuori dal ring, Benedetti ha trascorso del tempo a stretto contatto con il campione in patria, con la sua famiglia e i suoi compagni di squadra in Ucraina - anche durante la guerra - e in molti paesi del mondo. Il film presenterà i momenti cruciali della vita e della carriera di Usyk, oltre a documentare tutti gli alti e i bassi nello spogliatoio prima e dopo i suoi incontri più importanti degli ultimi cinque anni, compresi quelli per il titolo mondiale contro Anthony Joshua, Daniel Dubois e Tyson Fury.

“Come regista, raccontare storie è una grande responsabilità e sono orgoglioso di avere questo privilegio. Con Usyk c'è stata una scintilla istantanea e magica; non succede spesso - anzi, è raro - ma quando succede, senti subito che, in qualche modo, quella storia ti stava aspettando tanto quanto tu la stavi cercando”, ha detto Benedetti. “Per me è diventata ogni giorno di più una missione, alla quale sto dedicando tutte le mie energie e la mia vita con sacrificio. La storia di Usyk non è solo una sceneggiatura perfetta, è una parabola eterna di umanità e di sport per tutti”.

Usyk ha aggiunto: “Ero a Kiev e quando mio fratello Serhii mi ha chiamato, mi ha detto: ‘Ascolta, c'è una persona che vive in Italia, è un regista e potrebbe fare un documentario fantastico su di te, non solo sulla boxe, ma su tutta la tua vita’. Quando ci siamo collegati in videochiamata, mi trovavo in un ristorante con degli amici. Sono uscito per unirmi alla conversazione con i ragazzi. Erano presenti Yarik Lord, Pablo e Serhii. Istintivamente ho creduto in Pablo, nell'idea che avrebbe creato qualcosa di incredibile. È diventato come un fratello per me, parte della mia famiglia”.

011films è una casa di produzione italiana che dal 2006 produce lungometraggi e documentari che hanno debuttato nei più prestigiosi festival cinematografici (Berlino, Venezia e Cannes) e distribuiti a livello internazionale.

“Per noi è stata un'occasione unica per sostenere produttivamente questa avventura umana e sportiva da Kiev a Ryad, passando per il Regno Unito, la Spagna, la Turchia, la Grecia, gli Emirati Arabi... un lungo viaggio che ha permesso a noi e agli spettatori di entrare a far parte di una grande famiglia, la famiglia di Usyk”, ha detto il produttore di 011films Davide Sordella.

Questo è l'ultimo annuncio di Ventureland, la società fondata da Kerstin Emhoff, John Battsek e Ali Brown, specializzata nello sviluppo di intrattenimento originale su tutte le piattaforme mediatiche, tra cui cinema, streaming, podcast e altro. “Oleksandr Usyk ricorda l'epoca d'oro dei campioni dei pesi massimi. Niente fronzoli, solo solide capacità pugilistiche di altissimo livello”, ha dichiarato Battsek, produttore di Ventureland. “La sua storia è drammatica, emotiva e incredibilmente emozionante e sono onorato di far parte del team che ha ricevuto la fiducia di Oleksandr per realizzare questo film”.

Il film è attualmente in fase di post-produzione a Roma, con uscita prevista per il 2025.