Alba, un anno di crescita e condivisione per l'associazione Miroglio Heritage

Si è chiuso con il brindisi di fine anno, organizzato nella mattinata di mercoledì 18 dicembre presso il Palablack Miroglio Fashion di Alba, il 2024 di Miroglio Heritage, l’associazione senza fini di lucro riservata ai dipendenti del Gruppo Miroglio in pensione e al personale attualmente ancora in servizio, con almeno 25 anni di anzianità aziendale.

Un evento speciale – aperto dall’intervento della presidente di Miroglio Heritage, Elena Miroglio –, che ha costituito l’occasione per celebrare un anno ricco di iniziative e progetti, confermando l’impegno dell’associazione verso la crescita personale e collettiva dei suoi membri, attualmente oltre 650: una comunità collaborativa e propositiva, centrata sullo spirito del dare valore attraverso il fare insieme.

“Miroglio Heritage si basa sulla forza del contributo attivo di ognuno: il nostro scopo è quello di offrire un'opportunità di crescita personale e collettiva – ha affermato il segretario generale di Miroglio Heritage, Remo Gattiglia, delineando gli obiettivi dell’associazione –. In primo luogo attraverso una collaborazione attiva: ogni membro partecipa a progetti, attività e iniziative che generano valore per la comunità. In seconda battuta, puntando sulla condivisione di saperi: crediamo che ognuno abbia qualcosa da insegnare e da imparare, in un continuo scambio reciproco. Infine, puntando sulla responsabilità comune: invece di aspettare soluzioni esterne, agiamo insieme per migliorare il contesto in cui viviamo”.

L’attività è organizzata su tre linee operative, che rispondono ad altrettante Commissioni, corrispondenti ai pilastri che ispirano l’attività di Miroglio Heritage: Crescere, Sostenere e Raccontare. La prima, tramite corsi e occasioni di approfondimento (su temi quali salute, benessere, competenze digitali e lingue straniere), si occupa di proporre informazioni attuali e utili per il miglioramento personale. L’attività della seconda si concentra sulla prevenzione in ambito sociosanitario, offrendo inoltre supporto tecnologico oltre che relativo agli aspetti burocratici della vita quotidiana. Nella terza, l’esperienza di lavoro e di vita viene raccolta tramite interviste, perché non vada perduta, permettendo inoltre di conservare e tramandare i valori e la cultura aziendali.

Per consentire una maggiore fruibilità e garantire un aggiornamento costante è stato lanciato il sito web www.heritage.miroglio.com, rendendo facilmente consultabile il materiale proposto nei corsi, i contenuti delle interviste e il calendario degli appuntamenti organizzati dall’associazione.

In chiusura, sono state presentate le attività previste per il prossimo anno, che offrirà maggiori opportunità di incontro per gli associati ancora in azienda, oltre a un ciclo di documentari con video e film relativi alla cultura e al territorio. Con un appello finale incentrato sul perché aderire a Miroglio Heritage: per scoprire quanto può essere arricchente non solo ricevere, ma anche contribuire, continuando a crescere per costruire insieme.

Per maggiori informazioni e per iscriversi: www.heritage.miroglio.com .