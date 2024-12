Savigliano, al via le prevendite per “Il paradiso inaspettato”

Ha preso il via la vendita dei biglietti per “Il paradiso inaspettato – Ferramonti di Tarsia”, spettacolo di Lucilla Perrini che andrà in scena mercoledì 22 gennaio, alle 21, al teatro Milanollo.

A cura del Teatro Laboratorio Brescia, la rappresentazione parla di una storia dimenticata, per certi versi sorprendente pur nella drammaticità. Quella del campo di concentramento che nel 1940 venne aperto a Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza: 92 baracche, 4.000 ebrei e antifascisti da tutto il mondo.