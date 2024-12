Sci alpino, Coppa del mondo: tutto pronto per il doppio superG di Sankt Moritz, Bassino al via

Tutto pronto per un weekend di grande sci alpino a Sankt Moritz (in Svizzera), con la Coppa del mondo femminile che torna in terra europea dopo la parentesi statunitense.

In programma, sulla "Corviglia", due supergiganti che si svolgeranno sabato 21 dicembre con inizio alle ore 10.30 e domenica 22 alle 11.

Tra le azzurre al via la cuneese Marta Bassino, reduce da un sesto ed un settimo posto a Beaver Creek.

La portacolori dell'Esercito non vanta una tradizione particolarmente positiva sulle nevi di Sankt Moritz, laddove il suo miglior risultato è una settima posizione conquistata lo scorso anno in supergigante.

Riflettori puntati su Sofia Goggia, il cui ritorno alle gare è coinciso con un primo ed un secondo posto in Colorado.

Le dieci atlete italiane convocate: Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler, Asja Zenere.