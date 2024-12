La scultura di legno di "Barba Brisiu" riporta in vita il cedro di Poggialto come "spirito dei boschi"

L’albero di cedro ha chiuso il suo ciclo vitale ma continuerà la sua missione. A Poggialto, frazione di Aurigo, infatti, un abile e ormai famoso scultore del legno lo ha trasformato in un suggestivo “spirito dei boschi”.

Fabrizio Ciarma, in arte "Barba Brisiu” vive in provincia di Cuneo ma ha trasformato la cultura del suo territorio di montagne e boschi in autentiche opere d’arte, quell’arte comprensibile da tutti, in particolar modo dai bambini, che testimonia un amore infinito per la natura. Quell’albero di cedro è ubicato nell’area giochi del piazzale ex scuole di Poggialto proprio dove si ritrovano i bambini del paese che avranno così un loro nuovo “custode” per tantissimi anni.

“Abbiamo coinvolto Barba Brisiu non soltanto per abbellire e rendere incantevole e speciale quella zona – spiega il sindaco Angelo Arrigo – Quando abbiamo 'scoperto' quell’artista, ormai conosciuto in molte regioni del nord Italia, è stato impossibile non coinvolgerlo anche da noi e creare una testimonianza del valore della natura soprattutto per i più giovani”. Anche l’imminente periodo natalizio ha condizionato l’iniziativa che sicuramente sarà apprezzata da grandi come dai piccoli e non sarà l’ultima.

“Un grazie particolare all’artista per la bravura, la simpatia e la disponibilità – conclude il sindaco – Barba Brisiu, infatti, si è già reso favorevole ad un prossimo appuntamento con i bambini del comprensorio per far vivere ai più giovani la magia dello “spirito dei boschi”.