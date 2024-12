Fratelli d’Italia e le politiche sociali e della famiglia: il commento del consigliere regionale Claudio Sacchetto

Egregio Direttore,

in queste settimane sono state prese decisioni di Governo a livello regionale e nazionale che denotano ben chiara la direzione che Fratelli d’Italia vuole dare alle politiche sociali e per le famiglie.

In Regione l’Assessore Chiorino ha annunciato alcune settimane fa il nuovo bando da oltre un milione, con Fse plus, per i Comuni piemontesi, sono 68 per quest’anno, per attivare fino al 31 luglio 2025 il prolungamento dell'orario di apertura negli asili nido comunali mantenendo invariate le tariffe per le famiglie.

La misura è pensata per venire incontro agli amministratori che lavorano ogni giorno al mantenimento dei servizi nei propri territori, ma anche per dare un supporto alle famiglie ed incentivare l’occupazione femminile e la natalità. I Comuni, con questa misura, potranno scegliere se prolungare l’orario settimanale, aggiungere il sabato mattina, aprire durante le vacanze natalizie o le pause didattiche, venendo incontro alle esigenze di conciliazione espresse dalle famiglie.

Sempre in Piemonte l’Assessorato alle Famiglie per il 2025 attiverà il nuovo voucher da 1000 euro creato per bambini da 0 a 6 anni, finanziato da 34 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo, suddivisi nel triennio 2025-2027, per l'assegnazione di 10mila voucher all'anno.

Questa misura conferma la volontà di Fratelli d’Italia di affrontare il tema della natalità e sostenere le famiglie con bambini finanziando quei servizi e quelle attività che fanno parte della quotidianità.

In ambito nazionale, con l’approvazione dell’Art. 79-bis, all’interno della Legge Finanziaria, saranno destinati quasi 1,4 miliardi di Euro nel 2025 per le Case popolari, con fondi PNRR, che fanno di questa strategia sull’edilizia popolare la più imponente ed integrata da molti decenni a questa parte in Italia.

Queste scelte qualificano bene l’idea di politiche sociali e per la famiglia che ha Fratelli d’Italia, che si pone in perfetta contrapposizione alle “politiche” di pseudobonus, 110% e altre misure non solo sterili socialmente ma addirittura in antitesi ad una corretta concezione di comunità e di Stato.

Claudio Sacchetto

Consigliere Regionale Fratelli d’Italia