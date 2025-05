Il commissariato ad Alba e la richiesta di un posto Polfer ai piedi della Zizzola: la Giunta braidese risponde alle minoranze

Il complesso dei Tetti Blu, in viale Masera ad Alba. Qui sorgerà il futuro Commissariato di Polizia di Alba e Bra

Arriva a firma della Giunta la nota con la quale l’Amministrazione del sindaco Gianni Fogliato replica all’attacco arrivato dai gruppi di opposizione ( leggi qui ) in merito al mancato arrivo, ai piedi della Zizzola, del futuro commissariato di Polizia riservato al territorio albese e braidese. La proponiamo integralmente a seguire.

****

Come riferito in sede di conferenza dei capigruppo in data 7 maggio 2025, la Prefettura ha comunicato l’avvio a conclusione dell’iter di esame delle diverse ipotesi di collocazione di una sede decentrata di Commissariato di Pubblica Sicurezza Alba-Bra.

Il sindaco di Bra ha ringraziato Prefetto, Questore e tutti i funzionari e gli organismi coinvolti per aver preso in esame – anche attraverso uno specifico sopralluogo - la proposta di una sede a Bra, individuata come noto presso la struttura dell’ex mattatoio su una superficie di oltre 500 metri quadri avente i principali requisiti utili (piano terreno, possibilità parcheggio, accessibilità a principali vie di comunicazione – es tangenziale).

Riscontriamo anche che, da parte di tutti gli enti coinvolti e in particolare dalla Direzione territoriale del servizio Tecnico – Logistico – Patrimoniale della Polizia di Stato “Piemonte-Liguria e Valle d’Aosta” sono giunti analoghi ringraziamenti per la grande disponibilità con cui le Amministrazioni comunali hanno individuato soluzioni utili mettendo a disposizione spazi pubblici e risorse finanziarie funzionali alla realizzazione di un Commissariato decentrato a servizio dei territori dell’Albese, del Braidese e di Langhe e Roero.

Anche dal Servizio tecnico della Polizia di Stato competente per il nostro territorio sono giunti i ringraziamenti per la fattiva collaborazione degli amministratori, dei funzionari e degli uffici coinvolti, in particolare delle Ripartizioni tecniche e Lavori Pubblici che hanno tempestivamente fornito tutte le informazioni, le risposte, le planimetrie e le specifiche necessarie alla valutazione delle diverse soluzioni individuate che sono state esaminate durante accurati sopralluoghi svoltisi appunto presso il cantiere dell’ex Mattatoio per quanto riguarda Bra e presso gli spazi individuati nell’area così detta dei “Tetti Blu” ad Alba.

La Prefettura ha confermato che il commissariato decentrato, indipendentemente dal luogo fisico di ubicazione, si chiamerà “Alba-Bra” e l’ubicazione della sede sarà formalizzata a breve al Ministero dell’Interno perché possano essere avviate immediatamente le procedure e i lavori funzionali all’attivazione operativa del Commissariato a servizio del territorio di riferimento.

Entrambe le soluzioni sono risultate conformi alla necessità di “copertura” del territorio di Langhe e Roero per quanto riguarda la collocazione topografica.

La scelta finale è andata nella direzione della proposta del sito di Alba, ma che dal punto di vista tecnico ha una configurazione più confacente alla realizzazione di uffici e perché collegato a possibili sviluppi di servizi in ambito giudiziario legati al tribunale.

A conclusione di questo iter che ha visto una stretta e proficua condivisione e collaborazione tra diversi enti impegnati nella resa del miglior servizio possibile al territorio, benché l’ubicazione del Commissariato sia nel territorio comunale di Alba, sarà il Commissariato “Alba-Bra” e il Comune di Bra sarà direttamente coinvolto in tutti gli incontri e tutte le fasi della progettazione (escluse - va da se - quelle più strettamente tecniche) e definizione delle attività propedeutiche per l’attivazione del Commissariato decentrato e poi in tutte le fasi attuative e operative, al pari del Comune di Alba.

Già precedentemente e poi nuovamente alla presa d’atto della decisione, il Comune di Bra, insieme al Comune di Alba e in rappresentanza di tutto il territorio interessato, ha formalizzato una nuova richiesta per la riattivazione di un posto di Polizia ferroviaria con sede a Bra.