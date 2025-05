“Piacere sono il Gufo Reale”. A Cravanzana una lezione all’aria aperta per avvicinarsi alla natura

“Ragazzi e ragazze ecco a voi il signor Gufo Reale”. È stata questa particolare - e certo non usuale - presentazione, il momento più apprezzato della “Giornata didattica”, organizzata dall’Ambito Territoriale di caccia Cn5, nella location gentilmente concessa dal Comune di Cravanzana in via Provinciale. Una mattinata, quella di martedì 13 maggio, divertente e molto istruttiva per gli alunni delle scuole dell’istituto Comprensivo Statale di Bossolasco-Murazzano, che hanno potuto conoscere da vicino il mondo della natura che ci circonda, ricco di sorprese ed inattese scoperte. A far loro da “insegnanti”, i promotori dell’iniziativa insieme All’AtcCn5, ossia cacciatori, associazioni venatorie, gruppi cinofili, pescatori, agrari e apicoltori volontari.

Agli alunni sono state presentate tutte le attività annesse al mondo venatorio: riconoscimento delle specie presenti sul territorio, la conoscenza dei cani da ferma e da seguita, dimostrazione del lavoro dei cani da ferma, dimostrazione dell’attività di pesca, simulazione della cerca del tartufo, il mondo delle api e dei rapaci e molto altro ancora.

Una giornata impegnativa e molto ricca di informazioni utili per meglio capire il mondo della natura che ci circonda.

“Un’attività interessante non solo per i bambini - confessa Massimo Antoniotti, vicepresidente della Provincia di Cuneo -. Vedere da vicino il gufo reale è stata un'emozione anche per me. Una mattinata a tutta natura per la quale ringrazio la presidente dell’AtcCn5 Chiara Petrini che così ha avvicinato anche i più piccoli ad un mondo che ci circonda ma che purtroppo è spesso sconosciuto ai più piccoli. A conferma di ciò, molti alunni si sono stupiti nel vedere che le api non erano come le hanno sempre disegnate, pensando all’Ape Maia. Sono convinto che queste “lezioni all’aria aperta” siano molto istruttive per i bambini e ricche di spunti per diversi argomenti”.

La giornata si è svolta in tutta sicurezza, con la supervisione del servizio veterinario e alla presenza dei Carabinieri forestali di Cortemilia e la Polizia provinciale. Erano presenti i sindaci di Cravanzana Antonio Iovieno e Castelletto Uzzone, Gabriele Molinari.