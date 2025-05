Roburent, approvato il rendiconto: il Comune ha un avanzo libero di 240mila euro

È stato approvato ieri sera, lunedì 12 maggio, nel corso del consiglio comunale, il rendiconto 2024 del Comune di Roburent.

"Per quanto riguarda il rendiconto - il commento del sindaco Emiliano Negro -sono particolarmente soddisfatto di aver approvato un avanzo libero di 240mila euro, considerando l'inserimento di personale fuori organico (3 persone) e una mole importante di lavori già effettuati sul territorio. Avanzo che verrà utilizzato per altri progetti. Di fondamentale importanza è l'apporto della giunta, dei consiglieri incaricati e del personale dirigente, strutturato ed i giovani innesti che hanno saputo integrarsi con impegno e dedizione. L'unità di intenti è sempre vincente".

In apertura di assemblea il sindaco ha provveduto ad alcune comunicazioni, in merito alla variazione dell'incarico con i rapporti con il CSSM che saranno affidati al consigliere Michele Valsecchi. A chiusura, invece, della nuova querelle, emersa negli scorsi giorni sui giornali, a seguito di alcune segnalazioni da parte della Pro loco San Giacomo, il primo cittadino è stato chiarissimo: "Sulla manifestazione dei go kart - ha detto - la questione è semplice: la pro loco, iscritta dal 1989, ha cambiato negli anni composizione del direttivo e quindi, come per le altre associazioni, chiediamo che ci venga inviata copia dello statuto aggiornato e una dichiarazione del presidente sulla composizione dell'associazione. Non capisco questo atteggiamento, come già detto, siamo disposti a collaborare, non solo per questa manifestazione, ma anche per altre in futuro".

Prima del consiglio il consigliere di minoranza Michele Valsecchi ha spiegato che, prossimamente, per ragioni lavorative e personali dovrà rinunciare all'incarico amministrativo: "Lo anticipo onde evitare strumentalizzazioni o interpretazioni errate. Proseguirò finché gli impegni me lo consentiranno: in questa decisione non vi è alcuna motivazione politica e ci tengo a precisarlo. Ho massimo rispetto per il sindaco e l'amministrazione che, in questi mesi, ha lavorato portando a casa ottimi risultati. Ci tenevo a precisarlo ora, in consiglio comunale e in forma pubblica".

Nel corso dell'assemblea il consigliere Romolo Garavagno ha poi ricordato la compianta Sara Sevega, infermiera della Medicina dell'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, scomparsa lo scorso aprile dopo aver combattuto, fino all'ultimo, contro la malattia : "Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e all’impegno sociale".

I punti all'ordine del giorno, tra i quali, la variazione al bilancio di previsione, la convenzione per le scuole con i Comuni di Pamparato e Montaldo Mondovì e l'acquisto di un terreno in frazione San Giacomo, utile per il nuovo sistema di raccolta differenziata, sono stati tutti approvati.