L' Atletica Fossano '75 si aggiudica il campionato di società delle multiple

L' Atl. Fossano ’75 si aggiudica il CdS di Prove Multiple Assoluto maschile grazie alle prestazioni di Andrea Cerrato (7404 e 7316 punti), Lorenzo Mellano (6989) e Simone Demichelis (6438) per un totale complessivo di 28147 punti che consente al club cuneese di sopravanzare Atl. O.S.A. Saronno (25458) e CSS Leonardo Da Vinci (24960).



Quinto posto per l’Atl. Vercelli 78 (23214) che ha potuto contare su due punteggi di Emanuele Francesco Bellanova (6660 e 6279), su Idris Biancamano (6247) e su Andrea Carioti (4028). In classifica anche Atl. Canavesana, 11ma (17094) con Fabrizio Demo, Andrea Eugenio Borello e Pietro Musso; Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo, 16ma (16531) con Mattia Rocco e Cristian Boschetti; Team Atl. Mercurio Novara 22mo (11955) con Bryant Emovon e Andrea Mattone; UGB 32ma (7092) con Federico De Marco e Davide Panetta.



Nella classifica femminile sfiora il podio Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, quarta con 16493 punti grazie a due punteggi di Annalisa Pastore (4709 e 4463), e al contributo di Sarah Moresco (3941) e Marta Toso (3380). Sesta piazza per Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo con 16138 punti che ha potuto contare su due punteggi di Francesca Paolin (4781 e 4042), Alice Boasso (3883) e Celeste Dotta (3432). Settimo posto per il GS Zegna (16098) grazie a Chiara Sala (4597), Milica Travar (4177 e 3254), Silvia Nicola (4070). Ottava, ma più staccata nel punteggio, Atl. Asti 2.2 (12611) grazie a Cecilia Giovara (3775 e 3590), Adelaide Agliaudi (2982) ed Elena Capello (2264). In classifica anche Atl. Fossano ’75, 11ma con punteggio finale di 14071 punti ma con sole due atlete: Anna Riccomagno (5212 e 5086) e Anna Roccia (3773). 19ma Atl. Canavesana (6899) con Veronica Gamba e Sara Borello.

GRAND PRIX INDIVIDUALE DI PROVE MULTIPLE. Nella classifica del Grand Prix Individuale di Prove Multiple, Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) conquista il secondo posto con 14720 punti, preceduto dall’azzurro Lorenzo Naidon (15130). Il cuneese, nelle prove valide per il trofeo, ha ottenuto nel decathlon 7404 punti e 7316 punti. Quinto posto per il suo compagno di club Lorenzo Mellano che chiude con 13787 punti (6989 e 6798). Nella parte alta della classifica anche Emanuele Francesco Bellanova (Atl. Vercelli 78) 11mo con 12939 punti (6660 e 6279) e Riccardo Nicola (Zegna), 17mo con 12548 (6464 e 6084).

Al femminile poco più di 200 punti separano Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75) dal terzo gradino del podio in una classifica dominata dall’azzurra Sveva Gerevini. La cuneese chiude dunque quarta con 10298 punti (5212 e 5086). 14ma Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari), seconda delle piemontesi, con 9172 punti (4709 e 4463). Tra le prime venti anche Francesca Paolin (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), 18ma con 8823 punti (4781 e 4042).