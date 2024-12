La Compagnia del Buon Cammino ha premiato Enrica Borra dell'esercizio di Aisone "La taverna delle grotte"

La Compagnia del Buon Cammino venerdì 13 dicembre, nella Sala d' Onore del Municipio di Cuneo, ha premiato la Taverna delle Grotte di Aisone.

L’associazione cuneese che opera per lo sviluppo di forme di turismo attento all’ambiente e alle realtà socioeconomiche locali ha scelto Enrica Borra, che dal 2020 gestisce la struttura del Parco, il riconoscimento Eccellenza del territorio.

“Tutti premiano gli eroi della montagna, quelli che fanno imprese sportive o record – spiega Ermanno Bressy, tra i fondatori della Compagnia – noi abbiamo scelto di riconoscere il valore dell’azione di aprire ogni giorno la propria attività, fornire un servizio, di dare accoglienza. Enrica e la sua collaboratrice Isabella sono il volto nuovo dell’ospitalità in montagna. Sono un esempio”.

La Taverna delle Grotte che le Aree Protette Alpi Marittime in accordo con il Comune di Aisone è stata ricavata all’interno dei locali una struttura aggregativa dopo la chiusura dell’ultimo negozio del paese. Il negozio ha una funzione di presidio per la sopravvivenza della comunità locale e ad esso sono stati uniti i servizi bar, ristorazione e centro di visita della Riserva naturale delle Grotte di Aisone e dell’importante sito archeologico che ospita al suo interno.

La Taverna delle Grotte nel 2022 è stata riconosciuta dalla Regione Piemonte come “Bottega dei servizi” in cui residenti, villeggianti o i cittadini possono fruire di piccoli ma preziosi servizi quali internet, la vendita del biglietti del bus, o ancora per ottenere, ad esempio, informazioni turistiche e depliant.

Non è facile condurre le attività economiche in montagna e per questo Enrica è sempre attiva nel cercare nuove iniziative.

A Natale offre una gustoso menù da asporto (su prenotazione) che comprende tanti piatti, dagli antipasti al dolce e poi invita a festeggiare l’anno nuovo nel locale che ha grandi finestre sulle montagne del Parco Alpi Marittime. Il menù anche in questo caso è ricchissimo e porta in tavola il piatto tipico della Valle Stura: i famosi “crouset” panna e porri. Un’esperienza da provare!