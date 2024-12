Undici anni di Piedibus a La Morra: "I piccoli passi verso il cambiamento"

Promuovere la mobilità sostenibile, salvaguardare la salute dei più piccoli e ridurre il traffico attorno alle scuole: sono questi gli obiettivi che dal 2014 animano il Piedibus di La Morra, un progetto che coinvolge ogni anno una media di 40 bambini. Da undici anni, questo servizio accompagna quotidianamente gli alunni a scuola lungo due percorsi, contribuendo a costruire una comunità più unita e consapevole.

Le due linee attive, Borgo e Tampasso, si snodano per circa un chilometro ciascuna e richiedono una ventina di minuti di camminata. Un tragitto breve, ma dal grande significato: ogni passo rappresenta un contributo alla salute, all’ambiente e alla sicurezza delle aree scolastiche, spesso congestionate dal traffico mattutino.

36 piccoli camminatori e 21 volontari, armati di entusiasmo e pettorine colorate, hanno percorso quest’anno chilometri di solidarietà, aiutando a risparmiare quintali di CO2 e a migliorare la vivibilità del paese. Il progetto, che coinvolge anche i vigili urbani per garantire la sicurezza, è un esempio di come una comunità possa unirsi per il bene comune.

Tra i tanti benefici del camminare, raccomandati da pediatri ed esperti, spiccano il rafforzamento dell’autonomia, la riduzione dello stress e il miglioramento delle relazioni sociali. Ma il Piedibus non è solo salute: è anche educazione civica, un momento in cui i bambini imparano a conoscere le regole della strada, a rispettare l’ambiente e a convivere con gli altri.

Come sottolinea una lettera indirizzata ai genitori a inizio anno scolastico, camminare è un gesto semplice, ma potente: "Camminare riduce lo stress, aumenta la creatività, rafforza le relazioni e rappresenta metà dell’esercizio fisico giornaliero raccomandato".

Una mamma, lo scorso giugno, ha voluto ringraziare i volontari e il Comune con parole che racchiudono l’essenza del progetto: "Grazie per aver accompagnato ogni giorno mio figlio a scuola, permettendomi di lavorare con serenità. Grazie ai nostri vigili, sempre presenti per garantire la sicurezza dei bambini".