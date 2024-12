Vernante in festa tra musica, teatro e cultura

Vernante si prepara ad accogliere il Natale con una serie di eventi unici, pensati per tutti i gusti e tutte le età. La Pro Loco, il Comune di Vernante e Prismadanza, in collaborazione con diverse realtà locali, hanno organizzato una rassegna natalizia che promette di arricchire le festività con spettacoli di musica, teatro e cultura. L’intero programma si svolgerà dal 27 dicembre al 5 gennaio presso il Teatro Ex Confraternita, nel cuore del paese, con ingresso libero.



Il primo evento in calendario è Metronimia, un atteso concerto della progressive rock band che aprirà la serie di appuntamenti venerdì 27 dicembre. Il gruppo promette di regalare una serata emozionante per gli amanti del rock.



Il giorno seguente, sabato 28 dicembre, sarà la volta di La Tessitrice di Desideri, uno spettacolo di danza e teatro firmato Arabesque, che condurrà il pubblico in un viaggio magico alla ricerca dei desideri dimenticati.



Domenica 29 dicembre, invece, sarà un giorno dedicato alla musica dal vivo con il Gran Concerto di Natale della Prismabanda street band. I musicisti rivisiteranno i grandi classici natalizi con una performance dinamica e coinvolgente, che saprà sicuramente catturare l'attenzione di tutti.



Lunedì 30 dicembre, il palco del teatro ospiterà la commedia brillante "53, 61, 67, 71... Ma Che Razza di Numeri Sono?", interpretata dalle

“Coraggiose Vernatine”. Un’opportunità per trascorrere una serata all’insegna della risata e della leggerezza.



Giovedì 2 gennaio sarà dedicato alla cultura con l'evento Alla Scoperta di Vernante, una presentazione delle esplorazioni speleologiche nella zona, che permetterà ai partecipanti di scoprire luoghi sconosciuti e affascinanti del territorio.



Venerdì 3 gennaio, il Kosobate Quartet presenterà il concerto Sax in Concerto, un’esibizione che spazia dalla musica barocca alle contaminazioni jazzistiche, offrendo un'esperienza musicale davvero unica.



Sabato 4 gennaio, Massimo Priviero si esibirà con il suo concerto “Diario di Vita”, una performance che segna il ritorno sulle scene dell’artista con il suo nuovo album, promettendo emozioni e sorprese.



A chiudere la rassegna, domenica 5 gennaio, sarà la tradizionale Tombolata di Natale, con ricchi premi in palio e un'atmosfera di allegria e convivialità che caratterizzerà l'evento.



Tutti gli appuntamenti inizieranno alle ore 21.15 e si terranno presso il Teatro Ex Confraternita, Piazzetta Boccaccio. L’ingresso è libero, offrendo così l’opportunità a chiunque di partecipare a questa straordinaria celebrazione delle festività natalizie.



Con questa ricca programmazione, Vernante si conferma come uno dei luoghi più vivaci e dinamici del periodo natalizio, offrendo a residenti e turisti un'occasione imperdibile per vivere insieme la magia del Natale attraverso arte e cultura.