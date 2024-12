Prestigioso incarico per la dottoressa Roberta Rossini nell'ambito della cardiologia interventistica

Il direttore della struttura complessa di Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, Roberta Rossini, è stata scelta per scrivere, insieme al presidente eletto dei cardiologi interventisti Alfredo Marchese, un commento sulle linee guida europee in merito alla diagnostica invasiva e non invasiva della cardiopatia ischemica.

La richiesta dell’intervento ai due grandi esperti italiani arriva dalla rivista europea della cardiologia interventistica.

Soddisfatto il direttore generale di Azienda Livio Tranchida: “Sono compiaciuto con la dottoressa Rossini, chiamata a dare un così importante contributo. Si tratta di riconoscimenti importanti che sottolineano il livello di preparazione raggiunto dai nostri professionisti impegnati quotidianamente a garantire l’eccellenza nei percorsi di cura dei pazienti.”