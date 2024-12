Volley femminile Serie A1: la Honda Olivero Cuneo si trincera al Palazzetto dello Sport in attesa della Savino del Bene Scandicci

La Honda Olivero Cuneo inizierà il girone di ritorno al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta: domenica 22 dicembre arriva la Savino Del Bene Scandicci. La sfida inizierà alle 16 e sarà visibile su DAZN e VBTV.

Le Gatte sono reduci dalla sconfitta per 2-3 contro Vallefoglia, da cui è maturato un punto importante in ottica salvezza e morale. Scandicci invece viaggia in seconda posizione in classifica, ma arriva dallo stop di Novara.

Queste le parole di Gino Primasso, ds di Honda Olivero Cuneo, alla vigilia della sfida: “Scandicci è una delle forze principali del campionato da qualche anno, per questo sarà naturalmente una partita difficile. Dobbiamo interpretare la gara come un tassello per riconquistare fiducia nei nostri mezzi, perché non sono pochi. Le nostre ragazze hanno dimostrato contro Vallefoglia di poter giocare ad un livello decisamente buono. È vero che ci manca un po’ di continuità, ma la partita di domenica può essere un buon trampolino di lancio”.

Qui si possono acquistare i biglietti.