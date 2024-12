Borgo San Dalmazzo ricorda Giovanni e Spartaco Barale, padre e figlio antifascisti

Martedì 31 dicembre alle ore 10,30 presso il cimitero di Borgo San Dalmazzo si svolgerà una piccola cerimonia per ricordare Giovanni e Spartaco Barale, padre e figlio antifascisti, martiri della Libertà e della Giustizia.

La commemorazione è organizzata dall'Anpi di Borgo e Valli a 80 anni dalla loro morte: il 1° gennaio 1944 vennero barbaramente assassinati dai nazifascisti a Castellar di Boves e i loro corpi dati alle fiamme.

Canterà il tenore Michelangelo Pepino, con le musiche di Remo Degiovanni e Luca Peluc Pellegrino.

“Invitiamo tutta la cittadinanza e spero sia un'atmosfera particolare – commenta la presidente Anpi Borgo e Valli Maddalena Forneris -. È importante ricordare per non dimenticare. Chi crede nei valori perenni dell'antifascismo non li dimentica, e dalla loro scelta coraggiosa trae esempio e forza per continuare la loro battaglia”.