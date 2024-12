A Rifreddo un weekend natalizio tra musica, cinema e tradizione

Un fine settimana ricco di eventi natalizi attende gli abitanti di Rifreddo, in valle Po.

Questa sera, sabato 21 dicembre, alle ore 21, nella chiesa parrocchiale di Maria Regina, in Piazza Vittoria, si terrà il tradizionale Concerto di Natale. L’evento vedrà protagonisti il coro di voci bianche e il coro giovanile di “Envie de Chanter”, diretti dai maestri Alessandra Castelli e Flavio Fraire.

L’occasione sarà anche un momento speciale per l’associazione corale di Envie, che festeggerà i suoi 20 anni di attività. Un traguardo importante per un gruppo che continua a portare avanti con passione la tradizione musicale del territorio. L’ingresso è libero, e tutta la comunità è invitata a partecipare a questa serata di musica e celebrazione.

Il clima natalizio prosegue domani, domenica 22 dicembre, con un appuntamento pensato per grandi e piccoli. Nell’ambito dell’iniziativa “Rifreddo Landscape Lab – Laboratorio Civico”, il Laboratorio del Paesaggio Montano, in via Provinciale 22, ospiterà un pomeriggio dedicato al “Cinema di Natale”.

La giornata inizierà alle ore 16 con una deliziosa cioccolata calda offerta dal gruppo Alpini. Alle 16:30 verrà proiettato il film d’animazione “Le 5 leggende”, un’avventura magica che saprà incantare il pubblico di tutte le età.

L’ingresso è libero, ma i posti sono limitati, quindi si consiglia la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Andrea al numero 347-7410078 o Alessandra al 346-5907987.