La musica dei Nomadi per il concerto di Natale all’Auditorium del Centro di Riabilitazione Ferrero di Alba

Sarà un evento straordinario quello che vedrà protagonista la musica dei Nomadi, sabato 21 dicembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro di Riabilitazione Ferrero (via Ottavia Amerio Ferrero 1).



Lo spettacolo sarà proposto dalla cover band ufficiale delle Sensazioni guidata da Michelangelo Banchio, che dal 1970 interpreta le canzoni dell’indimenticabile Augusto Daolio.



Durante un percorso di 2 ore e mezza verranno riproposti i brani salienti che dal 1963 hanno coinvolto 3 generazioni di fans, da “Noi non ci saremo” ad “Auschwitz”, fino a “Dio è morto” e “Come potete giudicar”.



Il tema della serata, organizzata dalla Direzione del Centro con l’apporto della musicoterapeuta Sabrina Borlengo e del direttore di palco Paolo Camera, sarà la Pace nel mondo da ricercare attraverso la musica, la poesia e la solidarietà.



Spiega Michelangelo Banchio: «È con grande piacere che ritorniamo a suonare al Centro Ferrero dove siamo sempre stati accolti con amicizia e straordinaria cordialità. In un momento della Storia nel quale si accavallano guerre, sgomento e difficoltà di vario genere, usciamo per una volta dal mondo virtuale per parlare dei vecchi e buoni sentimenti che dovrebbero caratterizzare la vita degli uomini. Nelle nostre canzoni, nelle quali crediamo da sempre si parla di pace, amore, fratellanza e coesistenza pacifica aldilà di ogni credo politico o religioso, perché gli uomini nascono liberi e uguali e la ricerca della felicità è un diritto di tutti».



Sul palco, oltre alla voce di Michelangelo ci saranno la chitarra di Pino Sardella, le tastiere di Lorenzo Malavenda, il violino di Giorgio Audrito, il basso di Daniele Maranetto, il sax di Enzo Tuminello, la batteria di Frankie Sardella e ospite straordinario della serata Daniele Campani, batterista storico e leggenda della musica italiana.



L’ingresso è libero, per informazioni contattare il 3387522314