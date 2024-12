Un successo l'evento “Il Paese di Babbo Natale” a San Giuliano di Roccabruna

Gioia per i più piccoli ma anche per gli adulti, in quel tornare anche loro un po’ bambini ed in quell’ancora stupirsi.

Dalle ore 16:30 quando è partita la prima carrozza fino a tarda serata. È stato un giorno bellissimo sabato 14 dicembre a San Giuliano di Roccabruna. Per il quarto anno consecutivo, infatti, un gruppo di volontari ha organizzato l’iniziativa “Il Paese di Babbo Natale”. Gioia per i più piccoli ma anche per gli adulti, in quel tornare anche loro un po’ bambini ed in quell’ancora stupirsi.

Il viaggio verso la casa di Babbo Natale era solo l’inizio di una giornata ricca di sorprese. Nella chiesa del borgo, i partecipanti hanno potuto assistere a uno spettacolo di magia, grazie alla bravura del mago Giuanin, che ha saputo incantare il pubblico con i suoi trucchi.

Per i più piccoli, non sono mancate attività coinvolgenti come il trucca bimbi, la creazione di sculture con palloncini e un laboratorio creativo con soggetti in legno da portare a casa come ricordo di una giornata indimenticabile

Nel piazzale, invece, l’atmosfera natalizia era resa ancora più accogliente da una selezione di bevande calde e dolci tipici. Caffè, tè, vin brûlé, cioccolata calda e una generosa offerta di pandoro e panettone hanno riscaldato i cuori e accompagnato piacevolmente la serata. L’aria era pervasa dal profumo del Natale, mentre il borgo si animava di sorrisi, risate e momenti di condivisione.

Il gruppo di volontari coinvolto nell’organizzazione ci tiene a dei sentiti ringraziamenti verso tutti i partecipanti e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita di questa bellissima iniziativa:“Ci teniamo a ringraziare in primis il Comune di Roccabruna e Don Marco. Un grazie di cuore inoltre ad Irene Aimar, Crota del Luv, Acqua Sant’Anna, Somoter, La Mosterei, Dolce Vita, Mulino Cavanna, Ferramenta Ferr Color, Il Germoglio, Alimentari da Laura, Stark, Mago Giuanin Studio Quality, Black Racing Squadra Corse Asd, Venchi, Timbercama, BCC”.

Concludendo, il “Paese di Babbo Natale” a San Giuliano di Roccabruna si conferma come un appuntamento imperdibile, capace di unire tradizione, creatività e un profondo senso di comunità. In un’epoca in cui il tempo sembra sfuggire troppo in fretta, eventi come questo ci ricordano l’importanza di fermarsi, vivere il momento e lasciarsi stupire dalla magia che il Natale porta con sé.

L’appuntamento con “Il Paese di Babbo Natale” è per il 2025.