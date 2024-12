Volley A1F. Con le bocche cucite, Cuneo ospita Scandicci con una Dodson in più

Giro di boa per la Serie A1 Tigotà, che da domani, domenica 21 dicembre, inizia il girone di ritorno. Alla vigilia della quattordicesima giornata, le Gatte della Honda Olivero Cuneo si trovano al penultimo posto in classifica con 8 punti, ottenuti da due vittorie e da due sconfitte al tie-break.

Un bilancio deludente, a cui la società sta cercando di porre rimedio: mercoledì scorso è stato annunciato infatti l'ingaggio di Anna Dodson, centrale classe 2001 chiamata a rafforzare la prima linea della squadra allenata da coach Lorenzo Pintus. Dopo aver militato per sei stagioni nella squadra di UCLA, in cui si è dimostrata una delle miglior interpreti del suo ruolo, ed essere stata selezionata negli ultimi due anni per il Women’s Collegiate National Team, la centrale americana è pronta a esordire nella massima serie italiana e a diventare un prezioso rinforzo per le biancorosse,

Le cuneesi inizieranno il girone di ritorno incontrando una delle corazzate del campionato, la Savino del Bene Scandicci, attuale seconda con 30 punti e con all'attivo solo tre sconfitte, subite per mano di Busto, Imoco e Novara, quest'ultima nell'ultima giornata. Rispetto all’andata, le toscane hanno cambiato guida tecnica, affidandosi a Marco Gaspari, subentrato a Stephane Antiga a ottobre. Anche la rosa ha subito variazioni: tra le novità, il ritorno di Manuela Ribechi e Giulia Mancini, oltre alla partenza di Indy Baijens.

All’andata, la Savino del Bene si era imposta con un secco 3-0, anche se le Gatte avevano mostrato sprazzi di buon gioco nel terzo set. Ora, le cuneesi arrivano da una sconfitta contro Vallefoglia, dove, pur essendo in vantaggio per 2 set a 1, non sono riuscite a chiudere la partita, uscendo sconfitte al tie-break e conquistando così solo un punto. Tuttavia, la squadra è tornata a farsi vedere e l’obiettivo contro Scandicci sarà confermare questi progressi, dando battaglia e dimostrando di essere competitive.

Domenica sarà fondamentale lasciare il campo con la consapevolezza di aver dato il massimo, indipendentemente dal risultato, per affrontare con fiducia le prossime giornate.

Appuntamento quindi tra le mura amiche del Palazzo dello Sport di San Rocco Castagnaretta. Inizio alle ore 16:00. Ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta da VBTV e Dazn.