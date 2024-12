Volley Femminile: rivedi l'intervento a "TIME OUT" del giornalista e telecronista RAI Marco Fantasia (VIDEO)

La "voce" della pallavolo femminile di serie A ospite di "TIME OUT". Il giornalista e telecronista RAI Marco Fantasia è stato ospite dell'ultima puntata per il 2024 del format sul volley del gruppo More News. Fantasia, insieme a Giulia Pisani, rappresenta un'eccellenza nel campo delle telecronache sportive, capace di unire competenza ed eleganza.

Quella del giornalista genovese è stata anche la voce che ha raccontato e trasmesso le emozioni dell'ultima grande impresa azzurra: la conquista della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi dell'Italia di Julio Velasco. Il telecronista si è simpaticamente intrattenuto con il conduttore Matteo La Viola e con il suo ospite, il presidente della BAM Mondovì Mario Bovetti. Rivedi l'intervento di Marco Fantasia nel video che segue: