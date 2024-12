Marene, successo per il gruppo "La Porta Aperta" a Natale in Piazza

Il Gruppo Artistico La Porta Aperta ha regalato al pubblico di Marene un pomeriggio di musica ed emozioni, nell’ambito delle iniziative organizzate dal Comune e dalla Pro Loco per il Natale 2024. Magistralmente diretto dal Maestro Daniele Bergesio, il gruppo ha animato piazza Carignano con un repertorio che ha saputo scaldare i cuori delle numerose persone presenti. I canti della tradizione natalizia si sono alternati a brani celebri di cantautori e gruppi italiani, creando un’atmosfera unica.

"Un bel gruppo," ha commentato soddisfatto il nuovo presidente Alessandro Racca, che ha anticipato sorprese e nuove iniziative per i prossimi mesi. "Attraverso la musica vogliamo coinvolgere giovani e meno giovani in un percorso di approfondimento su temi importanti per il nostro tempo".