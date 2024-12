Mondovì: riapre parzialmente via Marchese d'Ormea, chiusa da marzo 2023 per il cedimento dei bastioni

Riapre parzialmente, dopo quasi due anni dalla chiusura, via Marchese d'Ormea a Mondovì Piazza.

A partire da lunedì 23 dicembre alle 8 il traffico veicolare potrà di nuovo percorrere tutta la strada anche nel tratto compreso tra vicolo Pizzo e vicolo Vivalda. Fino alla completa ultimazione dei lavori dei lavori di messa in sicurezza dei bastioni (previsti entro il 31 dicembre 2025), nel tratto compreso tra vicolo Pizzo e vicolo Vivalda, sarà istituito il divieto di fermata, il limite massimo di velocità di 30 chilometri all'ora e il senso unico alternato a vista, con precedenza ai veicoli provenienti da piazza d'Armi.

Una buona notizia per gli abitanti del rione alto della Città per i quali via Marchese d'Ormea costituisce un importante snodo viario per raggiungere la zona delle scuole in via IV Novembre, ma anche Carassone, senza dover percorrere tutta la collina.

La strada da marzo 2023 era stata chiusa in via precauzionale a causa di un cedimento nei bastioni, provocato da infiltrazioni d'acqua e liquami, nel tratto che va dalla fine di vicolo Pizzo fino a vicolo Vivalda.





Un 'fulmine a ciel sereno' la scoperta di questa porzione ammalorata, perché i bastioni in fregio a via Marchese d’Ormea sono da anni oggetto di interventi e attenzioni da parte dell’Amministrazione comunale, impegnata in una difficile ma doverosa opera di salvaguardia e mantenimento architettonico .

A dilatare i tempi per procedere con l'intervento l'attesa dell'ok da parte della Soprintendenza, per il quale l'amministrazione ha atteso circa un anno, un passaggio obbligato per poi poter procedere con l'approvazione del progetto esecutivo cper la messa in sicurezza.

Ora, finalmente, la strada tornerà percorribile, in attesa del completamento dei lavori.