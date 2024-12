Volley C maschile / La capolista Vbc Mondovì chiude il 2024 con l’undicesimo successo pieno in undici gare disputate 

Il Vbc Mondovì capolista chiude l’ anno solare nel miglior modo possibile, superando per 3-0 (29-27,25-18,25-14) davanti al proprio pubblico il Santhià e conquistando così l’ undicesimo successo da 3 punti in altrettante partite sinora disputate. In classifica generale i monregalesi, grazie alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 33, mantenendo 5 lunghezze di vantaggio sul Lasalliano Torino secondo, che ha vinto 3-1 in casa del S. Paolo Torino sesto, e 6 sull’ Acqui terzo, che ha superato in casa per 3-0 il Racconigi tredicesimo.

“Chiudiamo questo anno solare nel miglior modo possibile – commenta al termine coach Massimo Bovolo –, conquistando 3 punti molto importanti sia per quanto concerne la classifica che il morale e l’ autostima. Nella prima frazione siamo partiti molto contratti ed abbiamo commesso troppi errori, che ci hanno penalizzato, permettendo al Santhià di mantenere il comando del gioco sino al 20-16, poi siamo cresciuti di rendimento ed abbiamo limitato enormemente gli errori, rimontando lo svantaggio e vincendo ai vantaggi un set davvero difficile. Dal secondo set in poi abbiamo sempre comandato il gioco, vincendoli nettamente, ottenendo così 3 punti molto pesanti. Serata quindi più che positiva, anche se speravo che il Lasalliano lasciasse qualcosa in casa del S. Paolo. Ora sfruttiamo questa pausa per ricaricare le batterie sia dal punto di vista fisico che mentale e farci trovare pronti a gennaio per la ripresa del campionato.”

Assente l’ infortunato Garelli e con Catena in panchina ma non utilizzabile a causa di problemi alla schiena, Massimo Bovolo è partito con Polizzi in palleggio, Genesio opposto, Menardo e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Matteo Basso, Borsarelli.

Nel primo set i monregalesi partono contratti e commettono troppi errori gratuiti, con che gli ospiti che ringraziano e stanno avanti sino al 20-16. I monregalesi reagiscono e prima si portano sino al 20-22 siglato da Genesio, poi pareggiano sul 23-23 con Menardo. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 27 pari, quando prima Genesio sigla il 28-27 e poi è Candela a firmare il punto del definitivo 29-27, mentre entra Matteo Basso per inforzare la seconda linea.

Nella seconda frazione il VBC MONDOVI’ parte forte e si porta prima sul 6-1 e poi sul 15-7, quindi rallenta un po’ la presa ed il Santhià ne approfitta per provare ad avvicinarsi (12-17). La panchina monregalese chiede un time-out ed alla ripresa del gioco i monregalesi ripartono con veemenza e chiudono 25-18 con punto finale di Candela, mentre entrano Matteo Basso dietro e Borsarelli per alzare il muro.

Nel terzo set i monregalesi partono bene e stanno sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (12-8,17-9,20-10) e chiudono in assoluta scioltezza 25-14 con punto finale del neontrato Borsarelli, mentre entrano anche Marco e Matteo Basso.

Ora, come di consueto, il campionato si ferma per le festività natalizie e di fine anno. Il ritorno in campo è previsto per sabato 11 gennaio, con il VBC MONDOVI’ che ospiterà alle 20.30 l’ Acqui attualmente terzo.

VBC MONDOVI’ – SANTHIA’ = 3-0 (29-27,25-18,25-14)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Candela, Caldano, Fenoglio (L), Borsarelli, Matteo e Marco Basso, Berutti, Bertano, Catena. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.