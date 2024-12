Cuneo, dal Comune un contributo economico per i gestori di doposcuola

Il Comune di Cuneo mette a disposizione un contributo economico destinato ai soggetti che nel corso di quest’anno abbiano gestito e realizzato attività di “doposcuola”, a parziale copertura delle spese sostenute. L’avviso, pubblicato in questi giorni dal Comune, è destinato a enti del terzo settore (associazioni, comitati di genitori se regolarmente istituti come persone giuridiche, cooperative sociali, enti no profit) ed enti religiosi che svolgono attività integrative scolastiche e abbiano gestito, nel corso del 2024, un servizio di doposcuola locale o altre attività nell’ambito del diritto allo studio, rivolte a minori tra i 6 e i 17 anni.

Lo scopo è quello di sostenere concretamente le attività di conciliazione dei tempi di vita, lavoro e diritto allo studio, sottolineando la fondamentale importanza che tali attività rivestono per gli studenti e le loro famiglie.

I soggetti interessati devono far pervenire la richiesta di contributo entro le ore 12 del 17 gennaio 2025, compilando l’apposito form sul sito del Comune di Cuneo ( https://servizionlinededagroup.comune.cuneo.it/portal/servizi/moduli/138/modulo ), effettuando l’accesso tramite credenziali certificate (SPID/CIE).

La ripartizione del budget disponibile verrà effettuata tenendo conto di una serie di criteri, meglio specificati nell’avviso, relativi alle modalità di gestione del servizio, al numero di utenti partecipanti all’attività, alle giornate e settimane annuali di apertura, alla previsione di specifiche modalità di accesso per i minori in situazione di svantaggio e alla collaborazione con altre realtà del territorio su cui il servizio insiste.