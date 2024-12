Inaugurato il Centro Diurno Integrato "I Glicini": un modello innovativo di cura e sostegno per anziani e famiglie

Giovedì 12 dicembre è stato inaugurato a Bra il nuovo Centro Diurno Integrato (C.D.I.) per anziani "I Glicini", un servizio pensato per rispondere alle esigenze di una popolazione sempre più longeva, offrendo assistenza qualificata e opportunità di socializzazione. Un progetto che nasce dal lavoro sinergico di Socialcoop e della Cooperativa Opera insieme a Confcooperative Piemonte Sud, a cui il Consorzio aderisce.

Il Centro Diurno si inserisce nel quadro di professionalità multidisciplinare rappresentato da Socialcoop, che con le cooperative consorziate Opera, Itaca e Gesac gestisce 22 Residenze Socio-Assistenziali in Piemonte, Lombardia e Liguria, per un totale di oltre 1.500 posti letto e più di 800 operatori coinvolti. Il Centro Diurno "I Glicini" può accogliere, in forma privata o convenzionata, fino a 20 persone che si trovano in situazioni di compromissione dell’autosufficienza, rischio di isolamento sociale o difficoltà nella gestione domiciliare. Il Centro, aperto dalle 8,00 alle 18,00, si propone di fornire non solo assistenza quotidiana, ma anche un aiuto concreto per le famiglie, alleggerendole del carico della cura e garantendo un supporto e un monitoraggio continui.

Per attivare il Centro sono stati realizzati interventi strutturali importanti, adattando un edificio già esistente e migliorando la fruibilità di tutti i suoi spazi, compresa l’area esterna. Come ci conferma il Presidente di Socialcoop Maurizio Serpentino “Intendiamo mettere a disposizione della comunità questa rinnovata area verde attivando collaborazioni con l’Amministrazione Comunale, con le scuole e con il territorio, favorendo l’incontro intergenerazionale tra anziani e bambini, promuovendo il dialogo e lo scambio tra tutti i membri della comunità”.

All’inaugurazione sono intervenuti l’Assessore regionale Bongioanni, il Sindaco di Bra Giovanni Fogliato e i direttori dei servizi sanitari e socioassistenziali di competenza, tra cui la Dott.ssa Gianti e il Dott. Marco Bertoluzzo.

Come afferma il Presidente della Cooperativa Opera Stefano Origlia: “Con questa nuova attività intendiamo ampliare la nostra gamma di servizi, offrendo, insieme alle Residenze e agli interventi a domicilio, un’ulteriore risposta al medesimo bisogno, con l’obiettivo di promuovere il benessere fisico, mentale e sociale della popolazione anziana“.

Aggiunge la Direttrice della RSA “I Glicini” Patrizia Pianotti: “Le attività del Centro sono organizzate a tale scopo: sono garantite l’assistenza sanitaria da parte di medici e infermieri e il supporto nella gestione delle esigenze quotidiane ma rivestono un ruolo importante anche tutte le attività socializzanti, ludiche e motorie in grado di stimolare e mantenere attivi i nostri utenti”.

Integrazione dei servizi, incrocio di competenze, attenzione ai bisogni delle famiglie e creazione di una rete solida con la comunità: questi sono i valori alla base del progetto, che mira a rafforzare il rapporto tra territorio, famiglie e servizi.

In merito a questa nuova realtà, Valentina Cilla, referente del progetto per Socialcoop, ci tiene a sottolineare che: “Il Centro Diurno non è solo un luogo fisico, ma si propone di diventare un punto di riferimento per tutta la comunità. Possiamo prenderci cura dei nostri anziani valorizzandoli e integrandoli pienamente nella vita sociale, costruendo una comunità più inclusiva, solidale e attenta ai bisogni di tutti i suoi membri. E per farlo, invitiamo tutti voi a sentirvi parte di questa iniziativa. Che siate anziani, familiari, operatori del settore, volontari o cittadini, il contributo di ognuno di voi sarà fondamentale. Gli anziani rappresentano una risorsa preziosa ed è un dovere di tutta la comunità assicurarsi che possano vivere una vita attiva, dignitosa e soddisfacente”.

Un progetto che vuole valorizzare le potenzialità del territorio, rendendolo un esempio di buone pratiche per l’intera Regione. Come afferma il Presidente di Confcooperative Piemonte Sud Mario Sacco: “L’avvio di un centro diurno per anziani è un passo cruciale per costruire un welfare comunitario capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio. Investire nella cura e nel supporto di anziani e famiglie è un’azione concreta per costruire una comunità più solidale ed è solo attraverso il dialogo con istituzioni, professionisti e associazioni locali che possiamo rendere tutto questo possibile”

(Per maggiori informazioni, è possibile contattare il n. 0172-44446 o scrivere alla mail iglicini@socialcoop.it).