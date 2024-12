Tennistavolo: A4 Etea Verzuolo sugli scudi nel campionato di Serie A2 femminile

Una vittoria ed un pareggio per la formazione verzuolese dell’A4 Etea nel 3° concentramento del campionato di serie A2 femminile, disputatosi domenica 22 dicembre a Verzuolo.

Per l’A4 Etea sono scese in campo, sotto la guida di Silvia Racca: Stella Frisone, Ileana Irrera ed Emma Sereno Regis.

Nel primo match la squadra verzuolese ha superato per 4 a 0 la compagine Quattro Mori di Cagliari e nel secondo ha pareggiato per 3 a 3 con il TT. Torino. Grazie a questi risultati l’A4 Etea conserva il primato solitario in classifica.

Sabato 21 si è inoltre concluso il girone di andata dei campionati maschili. Nel campionato di B1 l’A4 Tonoli ha sconfitto per 5 a 2 la formazione sarda del Santa Tecla Nulvi, conservando così il primato in classifica.

Prima sconfitta stagionale invece per l’A4 Scotta che nel torneo di B2 ha dovuto arrendersi per 5 a 3 al Biella. La formazione verzuolese conserva comunque la leadership in classifica.

Nel campionati di C1 vittoria per 5 a 1 dell’A4 Avis contro il Bordighera. I verzuolesi chiudono il girone di andata al 3° posto nella classifica generale.