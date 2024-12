Volley A1F. Cuneo affronta Chieri nel derby piemontese di Santo Stefano

Arrivano le festività natalizie e come di consueto torna anche l'appuntamento del match di Santo Stefano. Il 26 dicembre la Serie A1 Tigotà scende in campo per disputare la seconda giornata del girone di ritorno, con la Honda Olivero Cuneo impegnata nel primo dei tre derby piemontesi che la massima serie offre per questa stagione. L'avversaria delle cuneesi sarà infatti la Reale Mutua Fenera Chieri '76 allenata da Giulio Bregoli.

Attualmente, la squadra chiarese è al settimo posto con 23 punti conquistati grazie alle vittorie su Novara, Cuneo, Firenze, Perugia, Talmassons, Bergamo, Vallefoglia, Roma e Pinerolo, ben nove vittorie su quattordici giornate disputate, di cui quattro vinte al tie-break. Nell’ultima giornata, però, le collinari sono incappate in una secca sconfitta contro Novara, che ha riscattato il tie-break perso all’andata con un netto 3-0. Nonostante ciò, le ragazze di Chieri hanno lottato, soprattutto nel secondo set, perso ai vantaggi (28-26), dopo aver avuto tre match point a disposizione.

Nel roster di Chieri c'è inoltre una novità: il 23 dicembre è stato infatti annunciato ufficialmente l'ingaggio di Martina Bednarek, schiacciatrice/ricevitrice argentina che da inizio gennaio vestirà la maglia numero 2 e andrà a unirsi a Avery Skinner, Loveth Omoruyi e Anne Buijs, sostituendo Federica Carletti, accasatasi a Vallefoglia.

Per quanto riguarda le cuneesi, anche le Gatte di Pintus non sono partite con il piede giusto nel girone di ritorno. Nell'ultima giornata infatti le biancorosse hanno ceduto per 3-1 alla Savino del Bene Scandicci, ma hanno comunque mostrato segnali positivi, riuscendo a vincere un set contro la seconda in classifica e conquistando un ampio vantaggio nel terzo set, quando poi le ospiti hanno calato i loro pezzi da novanta per aggiudicarsi il risultato pieno.

L'obiettivo del match contro Chieri è chiaro: tornare a casa con un punto, meglio ancora due, auspicabilmente tre. All'andata le biancoblu si erano imposte per 3-0 a Cuneo, ma le Gatte erano in piena fase di rodaggio. I segnali mostrati nell'ultima giornata sono positivi, ma ora è arrivato il momento di fare quel passo in più che ancora manca e iniziare a portare a casa punti per dare uno scossone alla classifica e alla stagione.

Appuntamento quindi al giorno di Santo Stefano per il match che vedrà contrapporsi le due formazioni piemontesi al Pala Fenera di Chieri. Inizio alle ore 17:00. La partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.