Fossano: gli auguri di buon Natale del sindaco Dario Tallone [VIDEO]

Il sindaco di Fossano Dario Tallone ha rivolto gli auguri di buon Natale e buone feste ai propri concittadini.

Dal sindaco un "grazie" a chi sarà al lavoro, per servire la comunità, anche in questi giorni festivi, come "gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, gli addetti ai servizi fondamentali, i volontari, le varie associazioni e le attività produttive".

Infine un abbraccio a chi si trova in un momento difficile: "Le mie porte sono e saranno sempre aperte per un confronto, un conforto o un aiuto" ed un pensiero per i bambini: "Il regalo più grande è l'affetto della vostra famiglia e di chi vi vuole bene".