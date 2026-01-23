Bra selezionata alla call Hangar Point 2025: il progetto Movicentro verso la seconda fase

Bra ce l'ha fatta. Il progetto "Idee al Movi(CENTRO)" presentato dal Comune di Bra alla call Hangar Point 2025 è stato selezionato tra gli otto progetti vincitori che proseguiranno nel percorso di accompagnamento di Hangar Piemonte. L'annuncio è arrivato mercoledì 15 gennaio durante l'evento conclusivo della prima fase, svoltosi presso le Gallerie d'Italia di Torino.

Il progetto braidese, portato avanti in collaborazione con la Cooperativa Orso, la Cooperativa Sociale Lunetica, l'Associazione Culturale Switch On Future e la Cooperativa Sociale Progetto Emmaus, pone il Movicentro di Bra come protagonista di una trasformazione che lo vede evolversi in un futuro polo di aggregazione giovanile. Una visione ambiziosa, che risponde al bisogno di creare spazi dove le giovani generazioni possano trovare opportunità di incontro, crescita e partecipazione attiva alla comunità.

La call Hangar Point 2025 rappresentava una sfida complessa: trasformare spazi esistenti in veri e propri luoghi di incontro culturale, di coinvolgimento giovanile e di rigenerazione urbana. Tredici progetti avevano risposto all'appello, presentando le proprie idee davanti a una commissione di valutazione composta da rappresentanti della Regione Piemonte, Fondazione Piemonte dal Vivo, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e Fondazione Cariplo. Ogni progettualità aveva quattro minuti per illustrare il proprio percorso ai commissari e agli stakeholder presenti.

Oltre a Bra, sono stati selezionati il Polo Culturale di Piazza Dolci di Beinasco (che vede coinvolti anche l'Università degli Studi di Torino), il progetto "Mao Tempo Presente" della Fondazione Torino Musei, la Nuova Biblioteca Civica Centrale di Torino, il presidio artistico circense outdoor P.A.C.O., il progetto Proxima della Cooperativa Esserci dedicato all'Ecomuseo dell'Argilla, l'iniziativa "Be Me We" nel territorio del Monte Musinè e della Bassa Val di Susa, e il progetto "San Sebastiano" del Comune di Druento. Questi otto progetti entreranno ora nella seconda fase del percorso di accompagnamento, che li supporterà nello sviluppo ulteriore delle loro proposte.

Particolare riconoscimento è stato assegnato anche al progetto "Moon Festival" dell'Associazione DNart e del Comune di San Raffaele Cimena, al quale la commissione ha deciso di dedicare un percorso di consulenza specializzato, ritenendo il progetto meritevole di un supporto specifico nonostante non sia stato inserito tra gli otto vincitori della fase successiva.

Per il Comune di Bra inizia ora un nuovo capitolo. Con la selezione a Hangar Point, il progetto Movicentro potrà beneficiare di un accompagnamento strutturato che lo aiuterà a definire meglio gli aspetti progettuali, organizzativi e di sostenibilità. L'obiettivo rimane chiaro: trasformare uno spazio già esistente in una realtà dinamica dove i giovani possano trovare un ambiente inclusivo, stimolante e ricco di opportunità culturali e sociali, in linea con la visione di rigenerazione urbana che caratterizza l'intero programma Hangar Piemonte.