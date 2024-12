Gli Anziani e il Natale... un viaggio tre le emozioni e i ricordi

Durante le festività natalizie spesso ci concentriamo su regali, decorazioni e cene elaborate. Ma cosa rappresenta davvero il Natale? Per scoprirlo, ho deciso di dare voce a chi ha vissuto molteplici Natali portando con sé ricordi preziosi insegnamenti senza tempo: gli anziani.

Molti intervistati hanno evocato i Natali della loro infanzia, spesso vissuti in tempi di ristrettezze economiche, come Mariuccia, del 1943, che ricorda un Natale povero, con un mandarino in dono e a volte nemmeno quello.





Oppure Lucia, del 1948, che si ricorda il Natale in una bottega di paese dove tutto era venduto sfuso e poche famiglie si potevano permettere qualche fetta di affettato, una piccola bottiglia di olio e si iniziavano a fare i primi pacchetti regalo.

Anna, del 1939, ricorda un momento speciale dove in dono ha ricevuto delle pentoline. Ancora oggi, dopo tanti anni, gli occhi si illuminano ancora e il ricordo è chiaro e concreto. Lei ci fa riflettere su come, un tempo, ci fosse ancora stupore e meraviglia per quello che si riceveva!

Elio, 1938, si ricorda un piattino con dentro qualche caramella, un arancio, un mandarino e un omino fatto con il pane, un dolce fatto solo nelle feste che per lui era una cosa meravigliosa.

Il panettone non c’era e per pranzo, se si riusciva, gli agnolotti della festa.

Per Bruno, del 1948, un ricordo che fa sorridere. Il Natale più bello ha ricevuto un paio di sci, in legno, molto pesanti e adatti alla discesa, ma con gli attacchi da fondo. Ride oggi ricordando quel momento, anche perché, di solito, venivano regalati solo oggetti utili, principalmente vestiario.

Il Natale Come Valore Universale

Natale è, oggi e per me, incontrare queste persone, donare il mio tempo e avere un po' del loro: è stato un grande regalo. Sono salita all'ospedale di Vernante e ho incontrato la maestra Albertina del 1924, che ha compiuto 100 anni ad aprile.



Era sulla sua poltrona preferita e faceva maglia. Una lucidità incredibile, sarei stata ore ad ascoltarla. Mi ha raccontato del suo Natale semplice e di come lei era felice per i piccoli doni che riceveva. C'era poco, ma si era felici e non si avevano grandi desideri, ci si accontentava di ciò che si aveva.

Ho avuto il piacere di intervistare anche Guido 1929, le sue parole pacate e malinconiche mi hanno fatto capire come nella sua descrizione di un Natale senza radio o tv o cellulari tutto era sostituito da dialogo, amicizia e rapporti umani.

Queste testimonianze, raccolte in brevi video pubblicati sul mio profilo Instagram, non sono solo una celebrazione delle feste, ma un invito a fermarsi, ascoltare e riflettere. Perché il Natale, al di là delle luci e dei pacchetti, è soprattutto un’esperienza umana fatta di ricordi, emozioni e condivisione.



Buone Feste!