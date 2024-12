Nel 2024 il piccolo comune di Cigliè ha accolto una nuova cittadina, la piccola Elena Sofia

Fine anno tempo di bilanci anche per il piccolo comune di Cigliè che, anche quest'anno, è riuscito ad incrementare la sua popolazione grazie alla nascita della piccola Elena Sofia Conterno.

La nascita di un bambino è certo motivo gioia, ma lo è ancora di più quando avviene in un piccolo comune come quello di Cigliè che conta meno di 190 residenti e che quest'anno ha accolto un fiocco rosa in più.

Una gioia immensa per il piccolo comune che, dal 2018 al 2021 non aveva registrato più nascite. Poi il trend è stato invertito, prima con la nascita di Pietro, Agnese e Dominick, poi nel 2022 con Alessio e Matteo e lo scorso anno dalla nascita di Martina.

Nel segno del rosa anche il 2024 che sta per concludersi.

"Il nostro comune - dice il sindaco, Adriano Ferrero - negli ultimi anni, nel suo piccolo, è andato in controtendenza rispetto al calo demografico. Ed ecco che anche nel 2024 si è reso possibile iscrivere un nuovo nato: Elena Sofia Conterno è infatti l'unica nata nel corrente anno arrivata per la gioia di papà Giancarlo e mamma Valentina Broccardo. Una sola nascita sembra poco, ma se si realizza in un paese di 194 anime è moltissimo. Sindaco amministratori e dipendenti porgono un saluto di benvenuto alla piccola e congratulazioni ai genitori".