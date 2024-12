Alla Bocciofila Auxilium di Saluzzo la 15ª edizione del Memorial Giovanni Conti

Si giocherà sabato 28 dicembre alla Bocciofila Auxilium Saluzzo, la quindicesima edizione del "Memorial Giovanni Conti".

Otto le quadrette iscritte alla competizione del volo, che vuole ricordare uno storico sponsor, con l’azienda Petrolnafta, del club saluzzese.

Tra le formazioni partecipanti, ci sarà anche la quadretta, griffata Petrolnafta, con in campo Gianfranco Conti, figlio del compianto Giovanni,con Emanuele Ferrero, Marco Capello e Francesco Feruglio. La competizione, prenderà il via alle ore 8,30, per proseguire nel corso della giornata.

L’edizione del 2023, registrò il successo della Perosina con Luca Melignano, Massimo Cardano, Matteo e Simone Mana.

Finale alle ore 21, al termine della quale si terrà la premiazione delle due finaliste. Direttore di gara sarà Davide Gallo.