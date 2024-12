Manovra 2025, scintille al Senato tra Renzi e La Russa

(Adnkronos) -

Botta e risposta teso in aula tra Matteo Renzi e Ignazio La Russa durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla manovra 2025 al Senato oggi 28 dicembre. Tutto comincia con la richiesta del leader di Italia Viva al presidente del Senato di far rispettare il silenzio in aula durante l'intervento.

La Russa ribatte che il rumorio di sottofondo è nella norma e chiede a Renzi di evitare di dare lezioni. A quel punto Renzi sbotta: "Lei, camerata La Russa, deve abituarsi a rispettare le opposizioni in questa aula". Replica il presidente del Senato: "E lei deve abituarsi ad avere la cortesia di non sfuggire la verità". Controribatte Renzi alludendo all'epiteto 'camerata': "Pensavo di averle fatto un complimento". E aggiunge sul rumore in aula: "Il presidente non avverte i rumori, è tipico dell'età che avanza...".

"Da un mese la presidente del Consiglio ha dato mandato ai suoi uffici di studiare una norma contro di me. Avete fatto una norma sovietica per cui il totale importo di quello che uno guadagna viene passato allo Stato", dice Renzi nella dichiarazione di voto facendo riferimento alla norma che prevede il divieto di percepire compensi per incarichi da Paesi extra Ue. "Quando ci sarà un governo di centrosinistra che lo farà contro di voi non potrete gridare allo scandalo. Berlusconi avrebbe detto che non si fanno le norme per rancore e invidia. La norma non è contro di me, è una norma contro la dignità del Parlamento", aggiunge.

"Volevo rassicurare Renzi del fatto che non risiede nei nostri pensieri. Comprendo che si voglia uscire dall'oblio dei risultati elettorali, ma questo non giustifica il fatto di insultare un presidente del Consiglio che non è in Aula perché non c'è, nella storia, un premier presente in sede di approvazione della finanziaria. Lo voglio tranquillizzare: pensiamo agli italiani e molto meno a Renzi" dice , il senatore Giorgio Salvitti (eletto in Fdi e ora nel gruppo Civici d'Italia-Udc-Noi Moderati), replicando alle parole di Renzi.