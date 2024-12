Alle associazioni vicesi assegnati contributi da parte del Comune

Nella penultima riunione di Giunta dell’anno è stata deliberata l’assegnazione di contributi alle associazioni Vicesi che ne avevano fatto richiesta con riferimento alle attività svolte nel corso del 2024. Sono stati assegnati: al Vicoforte Volley Ceva € 6.000 (per la stagione sportiva 2023/2024); all’ASD Piazza € 5.000 che integrano il contributo di € 9.000 assegnato in forza della convenzione per la gestione del campo sportivo vicese; all’Associazione Nativitas € 1.500; all’Associazione “Una Zampa per la vita” € 500.

Con precedente deliberazione a valere della richiesta presentata nel mese di luglio erano stati assegnati contributi alla ProVicoforte per € 3.600 (tenendo anche conto delle spese di gestione del ripetitore TV).

Inoltre, prima di Natale, il Sindaco e la Giunta avevano ringraziato, in una piacevole serata conviviale, i volontari del gruppo comunale di protezione civile e della biblioteca, per il supporto e l’importante attività di volontariato svolta durante l’anno.