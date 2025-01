Castanicoltura: ciclo di incontri formativi gratuiti promossi dall’Unione Montana Valle Stura

Nell’ambito del progetto ValOd’OC (Valorizzazione e Organizzazione degli operatori della castanicoltura), finanziato dal programma europeo Alcotra, l’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con INIPA Nord-Ovest, ente di formazione promosso da Coldiretti Piemonte, annuncia una nuova iniziativa formativa dedicata ai castanicoltori della valle e agli appassionati del settore.

"Gestione Competitiva e Responsabile della Castanicoltura: Forme Associative, Multifunzionalità e Comunicazione"

Il corso si suddivide in tre appuntamenti serali, in tre Comuni della bassa Valle Stura.

Giovedì 16 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle 23:00 nei locali del municipio di Gaiola la serata tratterà di forme di associazione: si approfondiranno le diverse tipologie associative, come cooperative, enti non commerciali, ATI e ATS, analizzandone vantaggi e svantaggi. Saranno trattati i passaggi legali e burocratici necessari, la gestione interna e la comunicazione con i membri, oltre all'accesso ai contributi e alla stesura di un regolamento interno. Si discuterà inoltre di come sfruttare le economie di scala attraverso la gestione collettiva di acquisti e vendite e di come creare e valorizzare un marchio.

La seconda serata, giovedì 23 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle 23:00 nell’aula video del Comune di Roccasparvera, tratterà della diversificazione dei servizi e dei prodotti portando esempi concreti di attività come fattorie didattiche e sociali, turismo outdoor, vendita diretta ed energie rinnovabili, evidenziando la loro multifunzionalità e il potenziale per valorizzare il territorio. Ci sarà, poi, un approfondimento sul marketing e si approfondiranno le strategie di comunicazione efficace, con particolare attenzione allo storytelling e alla promozione del marchio e del territorio.

L’ultimo appuntamento di questo ciclo di formazione sarà mercoledì 29 gennaio 2025, dalle ore 20:00 alle 22:00 nella sala polivalente di Rittana dove si parlerà di fiscalità. Saranno analizzati gli aspetti legati alla gestione di un’azienda agricola, con un focus sugli adempimenti necessari e sulle opportunità disponibili. Si approfondiranno le specificità fiscali delle diverse forme associative, come cooperative, enti non commerciali, ATI e ATS, oltre alle normative relative alla vendita all’estero e alla gestione dell’IVA.

La partecipazione completamente gratuita a questi tre appuntamenti richiede però una prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 10 gennaio 2025, tramite una mail all’indirizzo alcotra@vallestura.cn.it, una telefonata o un messaggio WhatsApp al numero 3471942878.

Un’occasione unica per approfondire le competenze nella castanicoltura e valorizzare le risorse del territorio.