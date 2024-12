Consegnata la Costituzione ai neodiciottenni del Comune di Priola

Giornata importante per i neodiciottenni del Comune di Priola che, nella pomeriggio del 21 dicembre scorso, hanno ricevuto una copia della Costituzione dal sindaco e dai rappresentanti della giunta comunale.

Alla cerimonia, dedicata ai giovani, erano presenti le leve 2005 e 2006: Bruno Gallizio, Italo Roberi, Filippo Roberi, Erica Guido, Samuele Parodi, Oscar Carazzone, Rossella Aschero, Sabrina Bianco, Gianluca Roberi, Giacomo Clavario ed Emanuele Pennè.

"Ringraziamo - dichiara il sindaco, Laura Canavese - la Provincia che ha messo a disposizione le copie della Costituzione per i nostri ragazzi, in particolare grazie al Presidente Luca Robaldo e al Consigliere Provinciale Pietro Danna per l'interessamento. "Conoscere i propri diritti per essere cittadini consapevoli", questo l'invito che rinvolgiamo alle alle giovani leve per il loro presente e futuro".



Al termine della cerimonia, i giovani stessi hanno organizzato un piccolo rinfresco approfittando dell'occasione per trascorrere un momento conviviale, dimostrando di avere voglia di vivere la comunità e di apprezzarne le iniziative.