Roburent, installato in piazza Magnano un defibrillatore donato dal giovane commerciante Luca Vallati

"Con il mio lavoro giro tutta la Granda, ma a Roburent ho trovato una clientela speciale, con la quale ho stretto un bel rapporto di amicizia e mi sembrava giusto ricambiare in qualche modo". Così Luca Vallati, giovane imprenditore cuneese, che con la sua attività di rivendita di torrone e prodotti dolciari è sempre presente a fiere ed eventi in provincia, commenta la donazione del DAE (defibrillatore automatico esterno) che ha voluto offrire al Comune di Roburent.

"Lo avevo già fatto alcuni anni fa per Borgo San Dalmazzo e ora mi sembrava giusto dare anche a Roburent, questo importante presidio - spiega Vallati -. In paese soprattutto d'estate, oltre ai residenti, ci sono turisti e villeggianti, mi sembrava un buon modo di ricambiare l'accoglienza che ho sempre ricevuto da tutti in paese".

"Una qualità umana rara - dichiara il sindaco Emiliano Negro -, quella di mettersi a disposizione del prossimo, quella di aiutare sotto qualsiasi forma generando una grande empatia. Una qualità di Luca Vallati a cui va tutta la gratitudine del Comune di Roburent, consapevoli che un giorno, forse, lo sforzo ed il buon cuore di Luca possa aiutare le persone in difficoltà".

L'iniziativa è stata realizzata attraverso il progetto “Battikuore” dell'azienda BNA Srl di Boves, che consiste nella fornitura a tempo indeterminato di defibrillatori semiautomatici di emergenza per garantire una maggiore sicurezza dei cittadini.

"Il progetto BattiKuore è attualmente in corso in tutta la provincia e non solo, molte aziende hanno già dimostrato il loro interesse a dotarsi anch’essi del dispositivo salvavita, rendendolo disponibile per l'intera collettività. - spiega Rosario Lo Forte, titolare della BNA - A volte sono pochi i minuti a fare la differenza tra la vita e la morte. Alcuni anni fa sono rimasto profondamente colpito da un episodio occorso in una festa patronale del cuneese: un uomo raggiunto da arresto cardiaco si è accasciato al suolo ed è morto prima che l’ambulanza potesse intervenire sul posto. La cosa particolarmente dolorosa però è che ad appena 100 metri da questa piazza era presente una postazione DAE, ma nessuno tra i presenti ne era a conoscenza o ha pensato a quella risorsa. Da qui l’idea di fare qualcosa in questo senso, per garantire più sicurezza e una popolazione più consapevole. Grazie all'amico Gianpaolo Beretta allora sindaco di Borgo San Dalmazzo (2019) è iniziato il nostro percorso che negli anni ha coinvolto molti comuni, tra i quali Vicoforte, Roccaforte Mondovì, Mondovì, Alba, Cuneo e Saluzzo, Bra, Savigliano, Saluzzo, Roddi, Vezza D’Alba. L'azienda, oltre a promuovere l'installazione e la successiva manutenzione dei DAE ed attiva anche corsi specifici per formare la popolazione al loro utilizzo. Le strumentazioni vengono installate grazie aziende del territorio mettono a disposizione per la realizzazione del progetto stesso (info 3927458970 - battikuore@gmail.com)".

Il nuovo DAE, installato in piazza Magnano, si aggiunge a quelle pubbliche installate presso la farmacia e il municipio.