Donare un'ambulanza ai "piccoli guerrieri" del Santa Croce di Cuneo: l'impegno di "Voglia di crescere"

Due giornate di grande partecipazione, un momento di gioia per un fine ancora più importante e nobile: oltre 1.200 persone hanno risposto all’appello di Voglia di Crescere Onlus, associazione che si occupa di bambini aiutando la Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Santa Croce e Carle, partecipando al villaggio di Natale “Babbo Natale al Bosco”, tra San Pietro del Gallo e la frazione buschese di Bosco.

Nel pomeriggio di sabato 21 e per tutta la giornata di domenica 22, il giardino privato di via Cuneo 179 ha accolto tante iniziative legate al Natale: in un allestimento fiabesco e cordiale, tantissimi bambini hanno potuto provare un giro sul pony (addobbato da renna), visitare e provare il laboratorio di AlterLego, fare una foto con un Babbo Natale più che mai “sosia” e con i cosplayer di tanti supereroi e personaggi di cartoni e fumetti. E poi ancora, la musica e le canzoni dei 4sangiu il sabato e poi domenica l’esordio del “coro della Tin”, la simpatia e la bravura di Mago Trinchetto, i mercatini, la truccabimbi e molto altro. A tutti questi aiutanti (alcuni nella foto sotto, mentre in basso il coro) e ai tantissimi partecipanti, è giunto il grazie sincero dell’associazione, guidata da Daniela Ferrero e sempre più determinata nel coinvolgere il pubblico in momenti a favore della Terapia intensiva neonatale cuneese.

Dopo un’importante apparecchiatura medica donata recentemente al reparto grazie all’edizione 2023 del villaggio e a donazioni raccolte successivamente, con l’appuntamento di quest’anno si punta all’acquisto di un’autoambulanza, da mettere a disposizione della Tin, per aiutare e salvare questi “piccoli guerrieri” (per ogni informazione e contatto: tel. 347-6585657 e info@vogliadicrescere.it).