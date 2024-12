Bra: Walter Gramaglia nuovo assessore comunale, subentra a Luciano Messa

Walter Gramaglia è il nuovo assessore del Comune di Bra, con deleghe ai Lavori Pubblici, Opere stradali, Manutenzioni, Edilizia scolastica, Edilizia sportiva, Patrimonio, Viabilità, Politiche della sicurezza e Polizia Locale, Quartieri e Frazioni.

Il decreto di nomina è stato firmato oggi (30 dicembre 2024) dal sindaco Gianni Fogliato a seguito delle dimissioni, anticipate nel corso dello scorso Consiglio comunale e rassegnate formalmente in data odierna, di Luciano Messa dalla carica assessorile.

Nell’ambito della rimodulazione della composizione della giunta, il sindaco assumerà le deleghe a Ordine pubblico e Centrale Unica di Committenza, il vice sindaco Biagio Conterno quelle relative a Decoro urbano e Rapporti con associazioni combattistiche e d’arma, Francesca Amato quella alla Protezione civile.

Walter Gramaglia, nato a Bra nel 1985, dal 2010 è ingegnere libero professionista. Laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino, si occupa di progettazione strutturale in ambito pubblico e privato. In passato è stato animatore negli oratori cittadini e accompagnatore di alpinismo giovanile con il CAI. A giugno 2024 è stato eletto in Consiglio comunale ed è diventato membro delle commissioni Finanze e Lavori Pubblici.