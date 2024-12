Calcio Serie D: domenica via al girone di ritorno, derby con l'Asti per la capolista Bra

Archiviato il girone d'andata è tempo di pensare alla seconda parte di campionato per le formazioni cuneesi del raggruppamento A di Serie D: domenica pomeriggio è in programma la prima di ritorno e dell'anno solare 2025.

Pronte alla ripartenza Bra, Saluzzo e Fossano, ciascuna con i propri obiettivi su cui concentrarsi di qui alla fine della stagione.

La capolista di Fabio Nisticò, assoluta dominatrice del girone (5 punti di vantaggio sulla seconda, miglior attacco e miglior difesa), farà visita all'Asti, una delle poche squadre riuscite a strappare punti ai giallorossi (1-1 al Bravi nella gara che ha aperto il campionato). Un derby piemontese da prendere con le pinze, provando a cavalcare l'onda dell'entusiasmo che sta regalando tante soddisfazioni all'ambiente Bra.

Turno agevole, sulla carta, per il Saluzzo, reduce da due pareggi (contro NovaRomentin e Lavagnese). I ragazzi di Cacciatore ospiteranno il Chieri fanalino di coda, vittorioso nella sfida d'andata per 2-1. Buona la classifica dei granata: una vittoria porterebbe altri tre punti utilissimi per avvicinare sempre di più l'obiettivo salvezza.

Più delicata la situazione del Fossano, a secco di vittorie da dieci turni e sprofondato al penultimo posto. I blues se la vedranno, sul campo amico, con il Gozzano, sconfitto dal Varese nell'ultima del 2024 ma protagonista di un bel filotto a partire da metà novembre con cinque vittorie ed un pareggio.

Per quanto riguarda gli altri campi occhio a Vado-Chisola, con i liguri (sette vittorie di fila) all'inseguimento del Bra.

Fischio d'inizio alle 14,30 di domenica 5 gennaio.

IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA DI RITORNO (GIRONE A)

Asti-Bra

Borgaro-Cairese

Varese-Vogherese

Derthona-NovaRomentin

Fossano-Gozzano

Ligorna-Imperia

Oltrepò-Lavagnese

Saluzzo-Chieri

Sanremese-Albenga

Vado-Chisola

CLASSIFICA: Bra 45, Vado 40, NovaRomentin, Varese 36, Chisola 33, Ligorna 32, Lavagnese 29, Asti 28, Gozzano 27, Saluzzo 26, Imperia, Oltrepò 24, Sanremese 23, Vogherese, Derthona 22, Albenga (-1) 19, Cairese 17, Borgaro 14, Fossano 13, Chieri 10