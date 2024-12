La Corale Villanovese festeggia i 50 anni

Il 2025 che è alle porte è un anno speciale per la Corale Villanovese, che festeggerà il 50° anniversario dalla sua fondazione. Per celebrare degnamente l’importante ricorrenza l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Corale Villanovese e la disponibilità della Parrocchia di Villanova Mondovì, ha organizzato una rassegna che si svilupperà durante tutto l’anno dal titolo “Le 4 Stagioni della Corale Villanovese”.

Si parte domenica prossima, 5 gennaio, con “Il Natale dei Cantautori”: appuntamento alle 21 nella chiesa parrocchiale per il primo concerto che vedrà anche l’esibizione di alcuni ballerini della scuola danza Gravity. Il secondo appuntamento è previsto per sabato 5 aprile, sempre in San Lorenzo. La Corale ospiterà e si esibirà insieme ai cori Enargheia e Cum Corde di Mondovì e alla corale Poireaux Vocal Ensemble di Cervere.

Il 28 giugno ci si sposta presso l’Antica Chiesa di Santa Caterina: il terzo concerto avrà un’ospite d’eccezione, Roberta Garelli, ex corista della Corale Villanovese e oggi contralto del Teatro Regio di Torino. Chiusura a settembre, probabilmente all’interno del programma della festa patronale dell’Addolorata, per il quarto concerto, in collaborazione con la Banda Villanovese.

Un evento nuovo - commenta l’assessore alle Manifestazioni Giacomo Vinai - che ci accompagnerà durante tutto l’anno, per dare visibilità e risalto all’importante compleanno della nostra Corale, con cui l’amministrazione comunale intende rinsaldare ulteriormente la collaborazione dopo la positiva esperienza dello scorso anno. Vi aspettiamo numerosi al primo concerto di domenica".