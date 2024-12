Mondovì, al via le nuove visite guidate ai beni della Città con CoopCulture

Con l'avvio del nuovo anno entra nel vivo anche il progetto del Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) tra il Comune di Mondovì e CoopCulture, la più grande cooperativa italiana specializzata nella valorizzazione del patrimonio storico e artistico, per la gestione dei principali beni di Piazza: Chiesa della Missione, ex Teatro Sociale, Torre del Belvedere e Tunnel dell'Armata (che ancora non è mai stato aperto al pubblico, ndr).

Un investimento da 5 milioni di euro è la cifra per il progetto che metterà in campo la società che gestirà i beni per 12 anni. Il progetto La proposta, presentato in dettaglio nel corso dell'ultimo consiglio comunale, prevede anche nuove forme di fruizione e visita dei quattro luoghi (leggi qui).

Si parte già il 4 gennaio, in concomitanza con l’emozionante evento del Raduno Aerostatico Internazionale dell’Epifania, saranno innanzitutto due siti simbolo della Città, la Chiesa della Missione e la Torre del Belvedere, aperti al pubblico con orari speciali, offrendo a visitatori e turisti un'opportunità unica di esplorare la bellezza e la storia anche attraverso visite guidate.

"Non possiamo che salutare con grande favore l’inizio ufficiale delle attività di gestione e valorizzazione unitaria di alcuni beni artistici di Mondovì Piazza da parte di CoopCulture - il commento del sindaco, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. - Inizia oggi un percorso di promozione culturale avvincente non soltanto per l’innovativa formula adottata (quella del Partenariato Speciale Pubblico Privato), ma anche per l’autorevolezza della realtà coinvolta, considerata tra i player di settore più conosciuti ed esperti a livello nazionale, a testimonianza di una visione amministrativa ad ampio respiro e di una città turisticamente sempre più attrattiva. Nel rinnovare i ringraziamenti a chi, fino ad oggi, ha gestito e promosso con serietà e professionalità i singoli beni culturali, rivolgiamo altresì a CoopCulture la nostra riconoscenza per la scelta compiuta e gli auguri di buon lavoro da parte dell’Amministrazione e dell’intera cittadinanza".



“Siamo felici ed onorati di questa nuova collaborazione, peraltro in una regione che come CoopCulture amiamo in modo particolare e dove già contribuiamo alla valorizzazione di siti importanti, come i Musei Reali di Torino, la Pinacoteca Albertina, il Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea - afferma Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture - Crediamo fermamente che il partenariato pubblico-privato rappresenti un'opportunità straordinaria per valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità. Questa collaborazione si traduce non solo in investimenti e risorse condivise, ma anche in una maggiore capacità di innovare, di attrarre visitatori e di offrire esperienze significative per generare nuove opportunità, creando insieme, Istituzioni e Privati, valori duraturi e benefici condivisi per la crescita culturale e sociale dei territori”.

DAL 4 GENNAIO AL 31 MARZO 2025



NUOVE APERTURE E VISITE GUIDATE

CHIESA DELLA MISSIONE

Apertura al pubblico

il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

Ingresso gratuito.

Visite singoli :

Mondovì Culture. Benvenuti alla Chiesa della Missione.

Un gioiello d’arte barocca intriso di spiritualità

Sabato e domenica ore 11.30 – 12.00-12.30-15.00*

Visita singoli Chiesa euro 5,00

Visita singoli Torre + Chiesa euro 8,00 (acquistabile solo in biglietteria o call center in qualsiasi orario)

*Visita singoli Chiesa + altare euro 7,00 (durata 1 ora)

Visite scuole /gruppi:

Mondovì Culture. Benvenuti alla Chiesa della Missione.

Un gioiello d’arte barocca intriso di spiritualità

Dal lunedì al venerdì ore 9.00-10.30- 12.00-15.00

solo su prenotazione contattando il numero 011. 19560449 o scrivendo a mondoviculture@coopculture.it

tariffe:

Visita gruppo Chiesa euro 110,00

Visita scuola Chiesa euro 90,00

TORRE DEL BELVEDERE

Apertura al pubblico il sabato e la domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 17,30.

Tariffe ingresso: euro 3,00 intero – euro 2,00 ridotto (per gruppi e singoli che acquistano la visita guidata) – gratuito (0-6 anni; scuole che acquistano le visite guidata e abbonati museo).

Visite singoli :

Mondovì Culture. Benvenuti alla Torre del Belvedere.

Una finestra del tempo per osservare il mondo attraverso i secoli

Sabato e domenica ore 10.30 – 16.15

Visita singoli Torre euro 5,00

Visita singoli Torre + Chiesa euro 8,00

Visite scuole /gruppi:

Mondovì Culture. Benvenuti alla Torre del Belvedere.

Una finestra del tempo per osservare il mondo attraverso i secoli

Dal lunedì al venerdì ore 9.00-10.30- 12.00-15.00

solo su prenotazione contattando il numero 011. 19560449 o scrivendo a mondoviculture@coopculture.it

tariffe:

Visita gruppo Torre e Giardino euro 110,00

Visita scuola Torre e Giardino euro 90,00

Per ulteriori informazioni www.coopculture.it