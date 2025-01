Annus horribilis per l’editoria: non si arresta il calo di vendita dei quotidiani nazionali

È stato un anno difficile per l’editoria, in particolare per i quotidiani nazionali, confermato dalle rilevazioni mensili dell’ADS (Accertamenti Diffusione Stampa).

L’ultima rilevazione del mese di ottobre 2024 (dati ufficiali) certifica questa tendenza che pare non riuscire ad invertirsi.

Questi i dati dei principali quotidiani nazionale con tra parentesi la differenza rispetto a un anno fa.

Corriere della Sera 158.956 (-8%)

Repubblica 83.897 (-11%)

La Stampa 58.976 (-15%)

Sole 24 Ore 51.100 (-8%)

Resto del Carlino 47.059 (-12%)

Messaggero 41.912 (-11%)

Gazzettino 31.381 (-10%)

Nazione 31.159 (-12%)

Dolomiten 27.277 (-5%)

Giornale 25.493 (-12%)

Fatto 25.476 (-39%)

Messaggero Veneto 22.491 (-11%)

Unione Sarda 21.032 (-9%)

Verità 19.889 (-14%)

Eco di Bergamo 19.808 (-12%)

Secolo XIX 19.155 (-11%)

Altri giornali nazionali:

Libero 17.677 (-11%)

Avvenire 14.293 (-6%)

Manifesto 13.071 (-1%)

ItaliaOggi 5.717 (-25%)

(il Foglio e Domani non sono certificati da ADS).

Continuano ad andare peggio della media i quotidiani del gruppo GEDI –La Stampa e Repubblica – e quelli del gruppo Riffeser (Nazione e Resto del Carlino: il terzo, il Giorno, perde il 14%, mentre ricordiamo che è poco coerente il grande calo annuo del Fatto e lo sarà fino a fine anno, per via di una variazione del prezzo di copertina che ha escluso da questo conteggio – perché a prezzo troppo scontato – una quota degli abbonamenti digitali.

Nel frattempo comunque il Giornale ha superato di poche copie il Fatto.

Questi i dati delle edizioni digitali (tra parentesi gli abbonamenti guadagnati o persi nel mese di ottobre e la variazione percentuale rispetto a un anno fa.



Corriere della Sera 45.183 (-81) +4,9%

Sole 24 Ore 22.197 (+64) -1,3%

Repubblica 21.466 (-161) -6,7%

Manifesto 6.981 (-244) +8,3%

Stampa 6.680 (-74) -25%

Fatto 6.328 (+48) -67,9%

Gazzettino 5.651 (+68) -6,9%

Messaggero 5.387 (+59) -7,5%

Il risultato totale della “diffusione” è un dato fornito anche questo dalle testate stesse e verificato a campione da ADS, che aggrega le copie dei giornali che raggiungono i lettori in modi molto diversi, grosso modo divisibili in queste categorie: copie pagate, o scontate, o gratuite; copie in abbonamento, o in vendita singola; copie cartacee, o digitali; copie acquistate da singoli lettori, o da “terzi” (aziende, istituzioni, organizzazioni) in quantità maggiori.

Il totale offre cifre complessive di valore un “grossolano”, usate soprattutto come promozione presso gli inserzionisti pubblicitari, mostrate nei pratici e chiari schemi di sintesi che pubblica il sito Prima Comunicazione.