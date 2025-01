Alba: l’associazione Go Wine ha aderito alla raccolta fondi promossa dal Comune per l’Emilia Romagna

L'Associazione Go Wine Impresa Sociale ha aderito alla raccolta fondi promossa dal Comune di Alba in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione del 19 e 20 ottobre scorso.

L'iniziativa è stata condivisa con i soci Go Wine di Bologna, nel corso di un evento promosso a dicembre dal sodalizio di enoturisti nel capoluogo emiliano in occasione degli auguri di Natale. Ai fondi raccolti durante la serata è stato aggiunto un contributo della sede Go Wine per un ammontare complessivo di 2.000 euro che sono stati accreditati sul conto corrente del Comune di Alba.

Il Sindaco di Alba Alberto Gatto: “Ringraziamo di cuore Go Wine con tutti i soci, in particolare quelli emiliani, e il presidente Massimo Corrado per il generoso contributo che va ad aggiungersi alla raccolta promossa dall’Amministrazione. Gli albesi sanno bene cosa vuol dire sentirsi sostenuti nel difficile percorso di ripresa dopo una calamità come l’alluvione e sono felici di poter ricambiare l’aiuto ricevuto trent’anni fa. L’associazione nata ad Alba ha gruppi di soci appassionati di vino in ogni angolo di Italia e ha saputo creare negli anni legami stretti e solidi, come dimostrano anche iniziative di solidarietà come questa”.

“Abbiamo ritenuto di affidare il contributo al Comune, con riferimento alla città dove Go Wine ha la sede, con una scelta di carattere istituzionale affinché l’Amministrazione possa destinarlo per gli scopi legati all'iniziativa – dichiara il presidente Go Wine Massimo Corrado -. Alba, inoltre, nell'ultimo periodo ha ricordato con una serie di eventi la ricorrenza dei 30 anni dell'alluvione. Allora ricevette la solidarietà e il contributo di tanti. Al contempo ora ha saputo attivarsi per le popolazioni colpite dalla medesima calamità. Una scelta meritevole che abbiamo voluto condividere con i nostri soci, nell'ambito degli obbiettivi che Go Wine si pone come Impresa Sociale, unendo al tema delle iniziative tese a promuovere cultura del vino ed enoturismo, azioni di carattere sociale e solidaristico”.

Intanto prosegue ancora la raccolta voluta dalla Conferenza dei Capigruppo del Consiglio comunale di Alba, a cui i consiglieri comunali albesi hanno già devoluto il gettone di presenza del Consiglio del 26 settembre scorso.

Chi desidera donare all’Emilia Romagna può effettuare un versamento sul seguente IBAN: IT18D0306922540100000046016. Il conto è intestato a Comune di Alba - Servizio Tesoreria. Le donazioni dovranno indicare la causale: “Donazione per l’Emilia Romagna”.