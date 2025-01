Tre Comuni della Granda chiamati al voto nel 2025: Sanfront, Saliceto e Morozzo

Sono tre i Comuni della provincia di Cuneo (su cinque piemontesi) chiamati al voto nella primavera 2025.

Si tratta di Morozzo (2000 abitanti), Saliceto (1184) e Sanfront (2289).

Quest’ultimo, lo ricordiamo, è attualmente commissariato dopo che, nella tornata amministrativa di giugno, dove si era presentata una sola lista capeggiata dal sindaco uscente Emidio Meirone, l’elezione era stata invalidata perché non era stato raggiunto il quorum necessario. Attualmente l’ordinaria amministrazione è affidata al commissario prefettizio Marinella Rancurello.

Analoga situazione a Saliceto, dove l’8 e il 9 giugno non erano state presentate liste alle comunali. Anche in questo caso l’ordinaria amministrazione è affidata al commissario prefettizio Giuseppe Zarcone.

Per quanto riguarda invece Morozzo, il sindaco Mauro Fissore è improvvisamente deceduto a luglio dello scorso anno. Le elezioni comunali si terranno in contemporanea a quelle regionali che interesseranno sei Regioni: Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

Qualche dubbio tuttavia persiste – come riferiscono le cronache politiche – su quest’ultima Regione dove potrebbe determinarsi lo slittamento di un anno.

Avrebbe dovuto votare anche la Liguria, ma, come noto, le elezioni sono state anticipate dopo la caduta del Consiglio presieduto da Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato arrestato nell’ambito di una maxi-inchiesta per corruzione.

Come si sa le recenti elezioni regionali in Liguria sono state vinte dal sindaco di Genova Marco Bucci esponente del centrodestra, per cui, sempre nella tarda primavera, andrà alle urne anche il capoluogo ligure per scegliere un nuovo sindaco e rinnovare il Consiglio comunale.

In Liguria, oltre a Genova, si vota in altri due Comuni: Orero (Ge) e Sassello (Sv).

In Piemonte, oltre ai tre Comuni cuneesi, voteranno anche Cafasse e Ozegna, piccoli centri facenti entrambi parte della Città metropolitana di Torino.