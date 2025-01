Come creare una perfetta Smart Home

Si definisce "Smart Home" ed è traducibile in italiano come "Casa intelligente": si tratta di un'abitazione in cui sono presenti dispositivi connessi ad Internet, cui spetta il compito di gestire operazioni in modo automatico (o da remoto) e di ottimizzare varie attività domestiche. A seconda dei dispositivi impiegati è possibile risparmiare energia, garantire la sicurezza e, in generale, semplificare la vita domestica. Per ottenere una Smart Home è necessario integrare luci, elettrodomestici e altri dispositivi gestiti da un'applicazione centralizzata alla rete Wi-Fi.

Alla base della tecnologia "smart" si pone l'Internet of Thing, ossia l'insieme di oggetti fisici dotati di software, sensori e altre tecnologie integrate, tutti elementi che consentono lo scambio di dati con altri dispositivi e sistemi mediante Internet. Spetta ai sistemi digitali il compito di registrare, monitorare ed effettuare le regolazioni necessarie. È nelle Smart Home che il mondo fisico e quello digitale interagiscono strettamente.

La "Smart Home moderna" rappresenta un deciso passo in avanti rispetto alla domotica tradizionale. Se la seconda vede l'utilizzo di sistemi cablati e centralizzati, la Smart Home sfrutta la connessione wireless, differenziandosi anche per la sua maggiore flessibilità. Gli utenti possono così controllare vari dispositivi affidandosi semplicemente allo smartphone o con comandi vocali. Predisponendo un termostato intelligente, ad esempio, quest'ultimo regolerà la temperatura tenendo conto delle abitudini personali, massimizzando il comfort attraverso l'efficienza energetica.

Tecnologie e vantaggi di una casa intelligente

Sono diverse le tecnologie protagoniste nelle Smart Home. I dispositivi smart fanno uso innanzitutto di Wi-Fi e Zigbee, dove il secondo è un protocollo impiegato per collegare luci, prese e altri dispositivi (serrature incluse) ad una Rete domestica. Avere a disposizione entrambe le suddette tecnologie è molto vantaggioso: se il Wi-Fi si caratterizza per una copertura più ampia, assicurando anche elevate velocità alla trasmissione dei dati, a Zigbee è riconosciuta un'attività di controllo a basso consumo. Altre due tecnologie fondamentali sono Bluetooth e Z-Wave. L'ultima ha molti punti in comune con il Wi-Fi, da cui si distingue in quanto concepita appositamente per la domotica e operante su una banda wireless differente. Indispensabile, infine, è l'hub centrale, che ha l'obiettivo di connettere i dispositivi intelligenti presenti nella casa e controllarli da un unico punto da remoto, via APP o tramite comandi vocali.

Trasformare l'abitazione in una Smart Home è una scelta che porta con sé non pochi vantaggi. Disporre di luci, elettrodomestici e sistemi adibiti al riscaldamento (o al raffreddamento) degli ambienti automatizzati riduce i consumi grazie al monitoraggio in tempo reale. Altro punto di forza delle Smart Home è la comodità del poter controllare qualunque ambiente affidandosi a pochi comandi, anche a distanza. In alternativa, è possibile programmare una routine personalizzata in base alle singole esigenze. Nel caso in cui tra i dispositivi collegati alla Rete compaiano sistemi d'allarme, serrature intelligenti e videocamere, la casa risulterà più protetta attraverso un controllo costante. Un ultimo vantaggio legato alle tecnologie smart è il fatto di dimostrarsi utili anche nelle case in cui risiedono anziani o persone che convivono con una disabilità: grazie ad una Smart Home coloro che hanno delle difficoltà potranno notare ottimi miglioramenti nella qualità della propria vita.

Realizzare una Smart Home ad un costo accessibile

Oggigiorno, grazie alla popolarità raggiunta dalle Smart Home, è sempre più semplice trovare il necessario per realizzarle, anche ad un costo contenuto. Completato l'ordine e ricevuti a casa i dispositivi, questi ultimi potranno svolgere in modo eccellente il proprio lavoro, nel breve e nel lungo periodo.

Applicazioni pratiche ed esempi di dispositivi smart

Sono ormai tanti gli elettrodomestici in commercio controllabili da remoto e compatibili con gli assistenti vocali; per fare degli esempi, ne fanno parte frigoriferi che monitorano le scadenze e forni dotati di videocamera per controllare a distanza la cottura. È possibile citare anche aspirapolvere capaci di mappare la superficie dei diversi ambienti oppure, per quanto concerne la climatizzazione, termostati e valvole termostatiche comodamente gestibili da remoto.

I benefici si estendono anche alla purificazione dell'area: in questo campo, è sufficiente pensare ai sensori che individuano eventuali sostanze dannose. Esistono anche lampadine che, tramite comando vocale, variano di colore e intensità, vasche da bagno riempibili a distanza e rubinetti che mantengono monitorata la temperatura. La sicurezza di una Smart Home è garantita, invece, non solo da videocamere, ma anche da sensori di movimento e serrature smart, attivabili da remoto. A prescindere dal dispositivo effettivamente impiegato, le tecnologie indicate si rivelano un'ottima opzione per chi è alla ricerca di soluzioni vantaggiose sul piano economico e dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Ecco perché possono costituire un investimento a lungo termine per ridurre gli sprechi.