Venerdì 10 gennaio interruzione dell'energia elettrica in alcune zone di Alba

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica prevista nella giornata di venerdì 10 gennaio dalle ore 09:00 alle ore 15:00 in località Vaccheria 5 e 4bis e in corso Asti 24 e dalle ore 13:15 alle ore 16:30 in via Garibaldi, Gallo d’Alba, dai numeri civici 210 a 214, 222, 222b e 226.

L’interruzione è necessaria per un intervento sugli impianti e interessa solo i clienti alimentati a bassa tensione.

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.