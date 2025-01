La Famija Monregaleisa 1949 pensa già al Carlevé 'd Mondvì

L'arrivo del 2025 viene accolto anche dal Moro gonfiabile del Carlevé 'd Mondvì, che giganteggia nel centro storico cittadino nei giorni in cui, in città, si celebra il grande spettacolo del Raduno internazionale delle mongolfiere.

Non è mai troppo presto, per parlare di carnevale, dato che l'evento che va in scena a Mondovì richiede un'organizzazione attenta, proprio per l’elevata qualità della proposta.

“In questa edizione 2025, come da tradizione, verrà rivolta grande attenzione ai bambini e alle famiglie – evidenzia Andrea Tonello, presidente della Famija Monregaleisa 1949 che cura l'organizzazione del Carlevé -, da sempre i veri protagonisti della manifestazione. Abbiamo quindi pensato di riproporre l'iniziativa dedicata ai 'piccoli Mori' e alle 'piccole Béle', per avvicinare sempre di più le famiglie all'evento”.

I più attenti ricorderanno che già lo scorso anno la Famija Monregaleisa aveva proposto l'iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, che sfilano fianco a fianco con i 'grandi' abbigliati proprio come il Moro e la Béla Monregaleisa. Proposta che si rinnova anche per l'edizione 2025, coinvolgendo anche le Scuole e le Associazioni.

Si tratta, in pratica, di uno speciale gruppo mascherato, che sfilerà il 2 ed il 9 marzo a fianco del Moro e della sua corte. Ogni bambino partecipante dovrà essere accompagnato da un genitore o da un tutore, che sarà anch'egli mascherato. Il costo dell'iniziativa è di 30 euro per ogni bambino e 20 euro per ogni adulto: la quota di iscrizione comprende costume, accessori (turbante, martello, fusciacca, coroncina) e coriandoli per ogni bambino, mantello e coriandoli per ogni accompagnatore. Sono previste quote agevolate nel caso in cui i bambini siano più d'uno per ogni adulto responsabile.

Come ci si iscrive?

Per iscriversi è necessario recarsi presso l'apposito gazebo che verrà allestito di C.S. 002 Iniziativa dedicata a bambini e ragazzi, protagonisti nelle sfilate Carlevé 2025: aperte le iscrizioni per i ‘piccoli Mori’ e le ‘piccole Béle’ fronte al Bar Pasticceria Comino (via Guglielmo Marconi 1) nel cuore di Mondovì Breo, nelle giornate di sabato 11 gennaio dalle ore 15 alle ore 17 e sabato 18 gennaio dalle ore 10 alle ore 12. Tutti i dettagli per il ritiro dei costumi, nonché quelli per la partecipazione alle sfilate, verranno forniti all'atto dell'iscrizione.

Per ulteriori informazioni: 0174 552192 – esedramondovi@gmail.com.

Le date clou del carnevale

Sabato 1 febbraio 2025:presentazione del programma e della Béla Monregaleisa 2025 Domenica 2 marzo 2025: sfilata dei gruppi mascherati nel Centro storico di Breo Domenica 9 marzo 2025: grande sfilata dei carri allegorici Tutti gli altri dettagli e le date saranno svelati nel corso della presentazione del 1 febbraio