Calcio Serie D: il Bra espugna anche Asti e vola a +7 sul Vado secondo

Disputata la ventesima giornata (prima gara di ritorno e del 2025) sui campi del girone A di Serie D.

Anno nuovo, solito Bra: la squadra di Nisticò conquista, sull'insidioso campo dell'Asti, la quindicesima vittoria in campionato e rafforza il primato grazie al contemporaneo pareggio del Vado contro il Chisola. Ad Asti decide il gol su calcio di rigore di Davide Aloia nei minuti finali. I punti dei giallorossi in classifica diventano 48, ben sette le lunghezze di vantaggio sulla seconda.

Riparte alla grande anche il Saluzzo di Cacciatore che piega per 2-1 il Chieri grazie alle marcature di Gjergji e Castiñeira: sempre più vicina la certezza di una salvezza tranquilla per i granata, grande rivelazione della stagione.

Discorso inverso per il Fossano che non riesce ad invertire la rotta. Al Pochissimo, dove i blues non vincono da settembre, il Gozzano si impone per 2-1.

Seppur distanziate di nove punti provano a restare nella scia della capolista Bra Varese e Novaromentin, vittoriose contro Vogherese e Derthona.

I RISULTATI DELLA VENTESIMA GIORNATA

Asti-Bra 0-1

Borgaro-Cairese 1-3

Varese-Vogherese 2-0

Derthona-NovaRomentin 1-6

Fossano-Gozzano 1-2

Ligorna-Imperia 1-1

Oltrepò-Lavagnese 1-1

Saluzzo-Chieri 2-1

Sanremese-Albenga 2-0

Vado-Chisola 1-1

CLASSIFICA: Bra 48, Vado 41, NovaRomentin, Varese 39, Chisola 34, Ligorna 33, Lavagnese, Gozzano 30, Saluzzo 29, Asti 28, Sanremese 26, Imperia, Oltrepò 25, Vogherese, Derthona 22, Cairese 20, Albenga (-1) 19, Borgaro 14, Fossano 10, Chieri 10